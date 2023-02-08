  • USD: 18,81 - 18,84
  • EURO: 20,21 - 20,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ABD'nin Türkiye'ye gönderdiği arama kurtarma ekibi İncirlik'te

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) operasyonlarını destekleyen iki Kentsel Arama ve Kurtarma (USAR) ekibi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili yakıp yıkan depremlerin ardından yürütülen yardım çalışmalarına destek olmak amacıyla Adana'ya iniş yaptı.

Ekleme: 8.02.2023 - 19:20 Güncelleme: 8.02.2023 - 19:22 / Editör: Ozge Selin
ABD'nin Türkiye'ye gönderdiği arama kurtarma ekibi İncirlik'te
ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) operasyonlarını destekleyen iki Kentsel Arama ve Kurtarma (USAR) ekibi, İncirlik Hava Üssü'ne indi.

ABD Ulaştırma Komutanlığı (USTRANSCOM), ABD Avrupa Komutanlığı (USEUCOM) ve ABD Avrupa Hava Kuvvetleri (USAFE) koordinasyonunda 159 USAR personeli, 12 askeri çalışma köpeği ve yaklaşık 77 tonluk özel ekipmanı taşıyan ABD Hava Kuvvetlerine ait iki C-17 Globemaster III uçağı, İncirlik Hava Üssü'ne indi.

Los Angeles ile Virginia eyaletinin Fairfax bölgesinden gelen ekipler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ve eşi Cheryl Flake tarafından karşılandı.

Büyükelçi Flake, ABD'nin dostu ve müttefiki Türkiye'ye yardım etmek için gelen ekiplere, süratle seferber olmalarından dolayı teşekkür etti.

ABD'nin Türkiye'ye gönderdiği arama kurtarma ekibi İncirlik'te

Flake, 'Geçtiğimiz birkaç yıl içinde Türkiye, 5 kıtada 50'den fazla ülkede doğal afetlere müdahale etti ve şimdi dünya, yardım sunan 70'den fazla ülke ile iyilik yapıyor.' değerlendirmesinde bulundu.

39. Hava Üssü Kanat Komutanı Albay Calvin Powell ise yaptığı açıklamada, Türkiye'ye bu süreçte ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştıklarını belirterek, 'ABD Hava Kuvvetleri, Türk halkına yardım amaçlı uluslararası çabaya katılmak üzere ABD'nin doğu ve batı kıyılarından USAID Afet Yardım Müdahale Ekiplerini İncirlik Hava Üssü'ne getirdi. 39. Hava Üssü Kanadı Havacıları, NATO'nun güney kanadındaki müttefiklerimizi desteklemeye hazır.' ifadesini kullandı.

ABD'nin Türkiye'ye gönderdiği arama kurtarma ekibi İncirlik'te

İncirlik Hava Üssü'nde konuşlu 728. Hava Hareketlilik Filosunun girişimleriyle ABD Hükümetinin, Türk makamlarını desteklemek için gönderdiği USAID Afet Yardım Müdahale Ekipleri, kısa süre içinde Adıyaman'da çalışmaya başlayacak. Ekipler, çalışmalarını Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve sahadaki diğer uluslararası ortaklarla koordineli yürütecek.

Afet Yardım Müdahale Ekipleri, Türk makamlarıyla yakın koordinasyon içinde depremden en fazla etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma faaliyetlerini yürütürken, diğer öncelikli insani ihtiyaçları tespit etmek için çalışacak.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı ile ilgili yeni açıklama...
Türkiye'den Twitter'a 'deprem' uyarısı: Dezenformasyonlara karşı sorumluluklara işaret edildi
Ömer Çelik: 'En büyük arzumuz, temennimiz enkaz altındaki canlarımıza sağ salim kavuşmak'
Son dakika: Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki: Deprem üzerinden siyaset yapanlara yazıklar olsun
AFAD adresleri duyurdu: Deprem bölgesinden ayrılacaklar için tahliye toplanma merkezleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da konuşuyor
Bakan Özer: 'Deprem bölgesindeki öğrencilerin istedikleri illere nakillerini yapacağız'
10 ile 77 Sahra Hastanesi! Yaralar sarılıyor: Bakan Koca duyurdu...
Depremden sonra bu hale geldi: Dehşetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi
Aliyev'den 'iki devlet tek millet' hamlesi: Gerekirse getirir tedavi ederiz
Yunan uzmandan analiz: Hasarın boyutu Yunanistan'ın tamamı kadar, hayatımda böyle bir şey görmedim! Çok merak edilen bir soruya cevap verdi
Başkan Erdoğan depremzedelerle görüştü! Kahramanmaraş'ta duygulandıran görüntüler
İHA'lar havadan görüntüledi! Depremin yıkıcı etkileri gözler önüne serildi
İskenderun neden sular altında kaldı? Hüseyin Öztürk deprem sonrası yaşanan olayı anlattı
Bakan Koca duyurdu! 10 ilde 77 sahra hastanesi kuruldu
Bakan Karaismailoğlu: Bilgisiz Kılıçdaroğlu'nu kaale almayınız
Fransız Hebdo'nun depremle alay ettiği aşağılık karikatürüne Yunanistan'dan tokat gibi cevap: Hepimiz Türk'üz!
Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidiyor
Kahramanmaraş depreminden acı haberler! Vefat ve yaralı sayısı artıyor...
Enkaz altından babasının kollarına: Masal bebek 55 saat sonra kurtarıldı
Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Meteoroloji paylaştı: Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Kahramanmaraş, Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman...

Meteoroloji paylaştı: Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Kahramanmaraş, Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman...

Canlı yayında konuşulanlar 'pes' dedirtti! Kahramanmaraş depremi ile dalga geçip kahkaha attılar...

Canlı yayında konuşulanlar 'pes' dedirtti! Kahramanmaraş depremi ile dalga geçip kahkaha attılar...

Türkiye'ye doğru yola çıktılar: 7,7'lik deprem sonrası çok sayıda ülke seferber oldu

Türkiye'ye doğru yola çıktılar: 7,7'lik deprem sonrası çok sayıda ülke seferber oldu

Uzman isim riskli noktaları açıkladı ve ekledi: Bu örneğine az rastlanan bir deprem!

Uzman isim riskli noktaları açıkladı ve ekledi: Bu örneğine az rastlanan bir deprem!

Uzman Jeofizikçiden çarpıcı sözler: Japonya ile kıyaslanamaz

Uzman Jeofizikçiden çarpıcı sözler: Japonya ile kıyaslanamaz