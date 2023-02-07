Bakan Özer duyurdu: 10 ilde eğitim öğretime başlama süresi uzatıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremin vurduğu 10 ilde eğitim öğretime başlama süresinin uzatıldığını duyurdu.Özer konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'Tatil süresi tamamında iki hafta oldu' dedi.DEPREMİN ARDINDAN BİR HAFTA UZATILMIŞTIDeprem felaketinin vurduğu Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerimizde daha önceki kararla eğitim öğretime başlama süresi bir hafta uzatılmıştı.