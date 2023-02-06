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Kızılay'dan o iddialara yalanlama

Sosyal medyada dolaşan "Malatya Kızılay Bölge Kan Merkezi yıkıldı" haberine Kızılay'dan yalanlama geldi. Kızılay İl Başkanı Kadem Ekşi, "Kızılay olarak çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

Ekleme: 6.02.2023 - 16:19 Güncelleme: 6.02.2023 - 16:23 / Editör: Ozge Selin
Kızılay'dan o iddialara yalanlama
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Toplam 10 ilde hissedilen depremde yüzlerce ev yıkıldı. Türkiye'nin dört bir noktasından deprem bölgesine gelen ekiplerin enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

1014 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

AFAD Başkanı Yunus Sezer, depremle ilgili yaptığı açıklamada, '2 bin 824 yıkılan bina ihbarı alınmış durumda. Havadan ve karadan deprem bölgesine sevkiyat söz konusu. 105 artçı sarsıntı meydana geldi.' ifadelerini kullandı.

KIZILAY'DAN ASILSIZ İDDİALARA YALANLAMA

Türkiye'nin tek yumruk olduğu bu zor günde bile provokatörler boş durmadı. Sosyal medya üzerinden asılsız haberlerle insanları manipüle etmeye çalıştılar. Provokatörlerin son hedefi Kızılay oldu. Sosyal medyada 'Malatya Kızılay Bölge Kan Merkezi yıkıldı' iddiası dolaşıma sokuldu. Söz konusu iddialar üzerine Kızılay'dan jet hızında açıklama geldi.

Kızılay İl Başkanı Kadem Ekşi, yaptığı açıklamada, 'Kızılay olarak çalışmalara devam ediyoruz' diyerek söz konusu iddiaları yalanladı.

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