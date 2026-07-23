Silmeye Gerek Kalmadı! Instagram Beklenen Özelliği Duyurdu

Instagram, kullanıcıların uzun süredir talep ettiği önemli bir özelliği kullanıma sundu. Artık paylaşılan gönderi ve slayt gösterilerindeki müzikler, gönderiyi silmeye gerek kalmadan değiştirilebilecek.Instagram'ın Salı günü duyurduğu yeni 'Ses Değiştirme' özelliği sayesinde kullanıcılar, daha önce paylaştıkları gönderilerin müziklerini diledikleri zaman güncelleyebilecek.Daha önce bir gönderide kullanılan müziği değiştirmek isteyen kullanıcıların, paylaşımı silip yeniden yüklemesi gerekiyordu. Yeni özellikle birlikte gönderinin beğeni, yorum, paylaşım ve erişim verileri korunurken, yalnızca müzik kısmı güncellenebilecek.Meta, yeni özelliğin içerik üreticilerine ve markalara içerikleri üzerinde daha fazla yaratıcı kontrol sağlamak amacıyla geliştirildiğini belirtti.TechCrunch'ta yer alan habere göre güncelleme sayesinde içerik üreticileri, popüler müzik trendlerine uyum sağlamak veya değişen müzik tercihlerini eski paylaşımlarına yansıtmak için gönderilerini yeniden paylaşmak zorunda kalmayacak.Yeni aracı kullanmak için kullanıcıların şu adımları izlemesi gerekiyor:Müziğini değiştirmek istediğiniz gönderiyi açın.Sağ üst köşedeki menüye dokunun.'Düzenle' seçeneğini seçin.Açılan ekrandaki 'Sesi Değiştir' seçeneğiyle yeni müziği belirleyin.Özellik dünya genelinde kademeli olarak kullanıma açılırken, Türkiye'deki hesaplarda aktif olduğuna dair resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. Kullanıcılar, özelliğin hesaplarına gelip gelmediğini gönderi düzenleme bölümünden kontrol edebiliyor.