Özgür Özel'den Traktör Pozuyla Yine Aynı Pişkinlik! Alay Konusu Oldu

Skandallarıyla gündemden düşmeyen, Türkiye'yi Batı'ya şikayet eden, CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet skandallarını pişkinlikle aklamaya çalışan, şaibeli kurultay davası sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuk kavgası veren Özgür Özel, 'Yeni Parti'si için ilk adımları attı.CHP TBMM Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Yeni Partinin kuruluş evraklarını imzalayarak CHP'den istifa ettiği bildirildi. Özgür Özel'in 'basın bilgilendirme grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Yeni Partinin kuruluşuna ilişkin işlemler sürüyor.Özel'in Yeni Partinin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ettiği belirtilen açıklamada, Özel ile toplam 91 milletvekilinin CHP'den istifa ederek Yeni Parti Kurucular Kuruluna katıldığı kaydedildi.Yeni Parti ile CHP'yi resmen böldüğünü açıkça ilan eden Özgür Özel'in Yeni Parti'sinin logusu ve sosyal medya hesabından yayınlanan tanıtım afişi de dikkatleri çekti. Sosyal medya kullanıcıları Özel'in kurduğu Yeni Parti'nin logosunu ve yazı fontlarını bir alkol firmasının logosuna benzetti. Özellikle; Sosyal medyada alay konusu olan afiş ise Özel'in traktör şovu ve pişkinliklerini akıllara getirdi.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 2019 yerel seçimleri öncesinde sosyal medya hesabından 'İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör vereceğiz. CHP'ye oy verene traktör bedava' açıklamasında bulundu. Özel, seçmeni kandırdığı traktör vaadi için daha sonra yaptığı açıklamada 'Onu çarpıcı olsun diye yazdık' demişti.CHP Genel Başkanı Özel'in, Yozgat mitinginde çiftçileri siyasi şov malzemesi olarak kullanması büyük tepkiye neden olmuştu. Mitingde sıralanan traktörlerin devlet desteğiyle alındığını ve mağdur gibi gösterilmelerinin doğru olmadığını belirten çiftçiler, 'Bizi siyasetinize alet etmeyin' demişti.Baltasarılar Köyü Muhtarı Orhan Çağlayan: 2002'de inşaat işçiliğini bırakıp köye döndüm. Babamdan kalan traktörle başladım. Sonrasında devlet destekleriyle ikinci traktörümü aldım. Meydanlarda gösterilen traktörlerin hepsi devlet destekleriyle alınmış. Çiftçinin siyasete alet edilmesi yanlış.: 19 yıldır köyünde üretim yapıyorum. Üstelik köyümüz Yozgat'ın en kıraç ve arazisi kısıtlı köyü. Bin 500 dönüm ekilebilir alanımız var. Arazi parçaları küçük ama devletin verdiği desteklerle çalışıp kazanıyoruz. Yüz hayvanlık mandıram var. Çocuklarımı çiftçilikten kazandığım parayla evlendirdim. Para kazanamasak neden çalışalım? Şehirde memurdum istifa edip geldim, toprağımda kazanmıyorsam neden geldim. TKDK destekleriyle tarım aletlerimizi aldık. Traktörümüzü sıfır faizle yeniledik. Özgür Özel siyaset yapayım derken, bu işin reklamını yaptı. Öldük, bittik diyenleri canlı yayında tartışmaya davet ediyorum.7 kardeşiz. Geçmişte bir traktörü güç bela almıştık. Şimdi ise devlet destekleriyle milyonluk traktörlere sahip olduk. CHP mitinginde gösterilen traktörler, aslında devletimizin çiftçiye sağladığı desteklerin göstergesi oldu. Allah devletimizden razı olsun.Geçmişte eşeği dahi alamayan insanlar, imdi devlet destekleriyle lüks traktörlere biniyor. O mitingde gösterilen traktörlerin çoğu da devlet desteğiyle alınmış. Hükümetimizden memnunuz.15 yaşından bu yana çiftçilik yapıyorum ve alın terimin karşılığını alıyorum. Şu anda 120 büyükbaş hayvanım var. Devlet destekleriyle traktörlerimizi yeniliyoruz. Her sene bir daire alıyorum. Çaresizlik yok, çalışan kazanıyor.Antalya'da 20 yıl muhasebecilik yaptıktan sonra köyüme döndüm. Devletin verdiği destekler sayesinde yatırımlarımı gerçekleştirdim. Muhasebecilikte 20 yılda kazanamadığımı köyümde çiftçilikte 4 yılda kazandım. Tarım ve hayvancılıkla kazançlı bir hayat kurduk. Gençlere tavsiyem köylerine dönsünler. Çünkü köyde birkaç yıllık üretimle dairesini alabilir. Çiftçi kendi işi gücünde. Siyasette meydanlarda işi olmaz.17 yaşındayım. Çiftçiliği seviyorum. Babadan miras kalan topraklarda, modern traktörlerle çalışıp üretim yapıyoruz. Köyde de bilgisayarımız ve her türlü teknolojik alet var. Arkadaşlarıma da topraklarına sahip çıkmalarını tavsiye ediyorum.Devletimiz sayesinde lüks traktörlere biniyoruz. Gençlerimize çağrım: Toprağınıza sahip çıkın, üretin.Eskiden tohumu elle saçıyorduk. Şimdi devlet desteğiyle aldığımız makinelerle saçıyoruz. Her işimizi kolaylaştırdılar.