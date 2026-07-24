CHP'de Sayı Geriledi! Vekil Sayısı 44'e Düştü

CHP, mutlak butlan sonrası bölündü.Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararıyla CHP'ye geri dönmesinin ardından Özgür Özel ve ekibinin görev süresi de sona erdi.Özel ve ekibi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve dönmesini kabullenmedi ve yeni parti hazırlıklarına başladı.Bu kapsamda da Özel, 'Yeni Parti' ismiyle, yeni bir oluşumu duyurdu.Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesini imzalayan Özgür Özel, CHP'den istifa etti.Kurmaylar, kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim etti.Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesinde 90 milletvekilinin imzası yer alıyor.Özgür Özel, Yeni Parti'yi açıklayarak 'Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun.' dedi.Özgür Özel'in Yeni Parti'nin kuruluşu için CHP'den istifa etmesi ve beraberindeki 91 milletvekilinin yeni partiye katılmasıyla TBMM'deki sandalye dağılımı değişiyor.CHP'nin milletvekili sayısı 44'e gerilerken, Yeni Parti 91 milletvekiliyle Meclis'in ikinci büyük siyasi partisi olacak.Yeni dağılıma göre AK Parti 277 milletvekiliyle Meclis'teki en büyük grup olma konumunu korurken, Yeni Parti 91 milletvekiliyle ikinci büyük siyasi parti olacak.DEM Parti 56, MHP 46, CHP 44, İYİ Parti 29 ve Yeni Yol Partisi 20 milletvekiliyle temsil edilecek.TBMM'de ayrıca 11 bağımsız milletvekili bulunurken, HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi'nin dörder, Türkiye İşçi Partisi'nin 3, Demokratik Bölgeler Partisi ile Emek Partisi'nin ikişer, Saadet Partisi, Demokratik Sol Parti ve Demokrat Parti'nin ise birer milletvekili bulunuyor.TBMM'deki toplam milletvekili sayısı ise 592.