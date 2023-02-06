Depremi yaşayan 10 ilde okullar tatil edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tüm okullarımız 10 ilimizde bir hafta tatil. Milli Eğitim Bakanlığı ayrıca açıklama yapacaktır" dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Sabah saat 4.17'de yaşanan deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı.Bütün kentlerde yıkılan binalar ve enkaz altında kalan vatandaşlar var.AFAD'dan yapılan açıklamada; 284 kişi depremde can verdi, 2 bin 323 kişi yaralandı.Büyük yıkımla karşı karşıya kalan illerdeki vatandaşlar evlerine giremezken, yetkili ağızlar sık sık son gelişmeleri paylaşıyor.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, okulların tatil edildiğini duyurdu.Oktay, 'Bir hafta tüm okullarımız bu 10 ilimizde tatil ama sonrasıyla alakalı bakanımızla değerlendireceğiz.' dedi.