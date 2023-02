Başkan Erdoğan: Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geldi.'DEPREM GENİŞ BİR ALANDA HİSSEDİLDİ'AFAD Koordinasyon Merkezinde basın mensuplarına açılama yapan Erdoğan, 'Bu gece saat 04.17'de son bir asırda yaşadığımız 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık. Merkezi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olarak tespit edilen ve son değerlendirmeye göre moment büyüklüğü 7,7 olarak ölçülen deprem, geniş bir alanda hissedildi.' dedi.Depremin derinliğinin 7 kilometre olarak belirlendiğini söyleyen Başkan Erdoğan, 'Deprem, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana illerimizde yıkıma yol açtı. Deprem merkezine nispeten yakın diğer illerimizde de küçük hasarlar olmasına rağmen asıl yıkımın buralarda yaşandığı anlaşılıyor. Güney komşumuz Suriye'nin sınırlarımıza yakın şehirlerinde de ciddi yıkımlar yaşanmıştır. Devletimiz deprem anından itibaren tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir.' diye konuştu.10 VALİ DAHA GÖREVLENDİRİLDİ'Deprem bölgesindeki valiliklerin kendi illerindeki tüm imkanları derhal seferber ettiğini belirten Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:'Depremden etkilenen 10 ilimize mevcut valiliklerimizin yanına onlarla birlikte çalışacak 10 vali daha görevlendirilmiştir. AFAD ve Kızılay gibi doğrudan afet görevi olan kurumlarımız ekiplerini bölgeye göndermişlerdir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve belediyelerimiz başta olmak üzere afet çalışmaları konusunda altyapısı ve eğitimi olan birimlere sahip kurumlarımız göreve çağırılmıştır. Önceliğimizi arama kurtarma çalışmalarına verdik. Halihazırda 9 bin personel arama kurtarma çalışması yürütmekte, deprem bölgesine dışarıdan ulaşanlarla bu sayı sürekli artmaktadır. Depremin ağır hasara yol açtığı illerimizde yıkılan binaların altında kalan vatandaşlarımızın tespiti ve kurtarma faaliyetleri kesintisiz şekilde sürüyor.Biz de depremin yaşandığı andan itibaren gerek bölgeyle gerek Ankara'daki arkadaşlarımızla temasa geçerek çalışmaları yakın takibe aldık. Ankara'daki koordinasyon merkezimiz Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın başkanlığında hemen faaliyete geçti. Bakanlarımız deprem bölgesindeki şehirlerimize giderek çalışmaları yerinde koordine etmeye başladılar. Yakın yerlerden başlayarak ülkemizin dört bir yanından deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ve ekipmanları, yardım malzemeleri sevk edildi ve sevk ediliyor. AFAD tarafından yapılan planlamaya göre yönlendirilen arama kurtarma ve yardım ekiplerine vatandaşlarımız da yardımcı oluyor.''TEMENNİMİZ EN AZ CAN KAYBIYLA BU FELAKETİ ATLATMIŞ OLMAMIZDIr'Mevsimin kış, havanın soğuk, depremin gecenin tam yarısı gerçekleşmiş olmasının işleri zorlaştırmakla birlikte herkesin canla, başla çalışarak olabilecek en hızlı refleksin verildiğini vurgulayan Erdoğan, 'Şu ana kadarki tespitlere göre 912 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır. Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 2 bin 470'i bulmuştur. Yıkıldığı tespit edilen bina sayısı 2 bin 818'dir.' dedi.Deprem bölgesindeki pek çok binada enkaz kaldırma çalışmaları sürdüğü için ölü ve yaralı rakamının nereye kadar yükseleceğinin bilinemediğini söyleyen Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:'Temennimiz en az can kaybıyla bu felaketi atlatmış olmamızdır. Tabii böyle dönemlerde ulaşımın ve iletişimin sağlıklı yürütülmesi büyük önem taşıyor. Bunun için bilhassa enkaz bölgelerine giden yolların açık tutulması, iletişim araçlarının sadece zorunlu durumlarda kullanılması gerekiyor. Yardım için bölgeye gidecek kişi ve kurumlar mutlaka AFAD ile koordinasyon içinde hareket etmelidir. AFAD koordinasyonu dışında bölgeye gönderilen yardımlar hem kargaşaya yol açmakta hem de amacına ulaşması zorlaşmaktadır.'GÜN; 85 MİLYON TEK YÜREK, TEK BİLEK OLMA GÜNÜDÜR'Uluslararası yardımlar için de ülkemizle temaslar kurulmaya başlanmıştır. NATO ve Avrupa Birliği yanında 45 ülkenin yardım teklifleri tarafımıza ulaşmıştır. Bu büyük felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülke ve millet olarak birlik ve beraberlik içinde inşallah bu felaket günlerini de geride bırakacağız. Gün; 85 milyon tek yürek, tek bilek olma günüdür. ülkemizdeki ve depremin hissedildiği tüm coğrafyalardaki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi ve tüm insanlığı bu tür afetlerden korusun diye dua ediyorum.'AFAD Koordinasyon Merkezindeki toplantıda TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.BAŞKAN ERDOĞAN, HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SAVAŞ'TAN DEPREME İLİŞKİN BİLGİ ALDIÖte yandan, BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile telefonda görüşerek, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen deprem sonrası ildeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş ile telefonda görüştü.Deprem sonrası ildeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini de iletti.1498 CAN KAYBI, 8 BİN 533 YARALIAFAD Başkanı Yunus Sezer, 1498 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 533 kişinin yaralandığını bildirdi.