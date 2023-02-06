Bakanlıktan 'engelliler dışarıda kaldı' iddiasına yalanlama: Vatandaşlarımız tekrar kurum içine alınmıştır

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Malatya'da özel bir bakım merkezinde kalan engellilerin kurum dışında bekletildiği paylaşımlarına ilişkin "AFAD ve İl Müdürlüğü ekiplerimizin yaptığı incelemede binanın hasarsız olduğu bilgisinin verilmesi üzerine engelli vatandaşlarımız tekrar kurum içine alınmıştır." bilgisi verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, sosyal medyada Malatya'da özel bir bakım merkezinde kalan engellilerin kurum dışına çıkarılarak bekletildiği görüntülerinin yer alması üzerine açıklama yapıldı.Kahramanmaraş-Elbistan merkezli 13.24'teki 7,6 büyüklüğündeki depremin Malatya'da hissedilmesi sebebiyle özel bir bakım merkezinde kalan engellilerin bahçeye ve kurum dışına çıkarıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:'AFAD ve İl Müdürlüğü ekiplerimizin yaptığı incelemede binanın hasarsız olduğu bilgisinin verilmesi üzerine engelli vatandaşlarımız tekrar kurum içine alınmıştır. Söz konusu özel bakım merkezinde hizmet alan vatandaşlarımız hiçbir mağduriyet yaşamamaktadır.'