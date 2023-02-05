Afyon-Dinar'da otobüs kazası! Ölü ve yaralılar var

Kara kış yurt genelinde etkisini göstermeye başladı.Soğuk havaların etkisiyle buzlanan yollarda vatandaşların canına mal olabilecek birçok kaza meydana geliyor.Afyonkarahisar Dinar ilçesine bağlı Karabedir köyü mevkiinde otobüsün devrilmesi sonucu katliam gibi bir kaza yaşandı.Diyarbakır'dan Bodrum'a giden yolcu otobüsü sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.Kazanın ardından olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.İlk belirlemelere göre kazada 8 kişi yaşamını yitirirken, 35 kişi yaralandı.Kaza yerinde ekiplerin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.Kaza sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ifadeleri kullandı:Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşanan elîm otobüs kazasında hayatını kaybeden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.Hemşehrilerimize ve Afyonkarahisar'ımıza geçmiş olsun