  • USD: 18,79 - 18,83
  • EURO: 20,52 - 20,55
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Afyon-Dinar'da otobüs kazası! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'dan Bodrum'a giden bir yolcu otobüsü Afyonkarahisar Dinar mevkiinde kaza yaptı. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. 36 kişi yaralandı

Afyon-Dinar'da otobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
Ekleme: 5.02.2023 - 09:49 Güncelleme: 5.02.2023 - 10:52 / Editör: Ozge Selin
Afyon-Dinar'da otobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
Kara kış yurt genelinde etkisini göstermeye başladı.

Soğuk havaların etkisiyle buzlanan yollarda vatandaşların canına mal olabilecek birçok kaza meydana geliyor.

Afyonkarahisar Dinar ilçesine bağlı Karabedir köyü mevkiinde otobüsün devrilmesi sonucu katliam gibi bir kaza yaşandı.

Yolcu otobüsü devrildi
Diyarbakır'dan Bodrum'a giden yolcu otobüsü sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

8 ölü, 35 yaralı
İlk belirlemelere göre kazada 8 kişi yaşamını yitirirken, 35 kişi yaralandı.

Çalışmalar sürüyor
Kaza yerinde ekiplerin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Bakan Soylu başsağlığı diledi
Kaza sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ifadeleri kullandı:

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşanan elîm otobüs kazasında hayatını kaybeden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Hemşehrilerimize ve Afyonkarahisar'ımıza geçmiş olsun
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Melih Gökçek'ten önemli açıklamalar...
EYT'de ilk maaşlar yatmak üzere; İşte emekli olacak vatandaşlar için aylık tarihi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyenlere 'troll' dedi
Afyon-Dinar'da otobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
İYİ Parti'de rüşvet konuşması deşifre oldu; 'GÖZE BATTIN! DEVRET!'
Süleyman Soylu'dan Meral Akşener'e: Kiminle bir araya geldiyse sattı
İsrail'de 'Diktatör Netanyahu' sloganları: 10 binlerce kişi meydanlara indi
Rusya'dan flaş Ukrayna açıklaması: Her türlü silahı kullanmaya hazırız
ABD, Çin'in casus balonunu düşürdü
CHP'de ileri demokrasi: Kılıçdaroğlu'na 'aday olma' diyen gence yaka paça müdahale ettiler .
Başkan Erdoğan'dan Nazilli'de anlamlı jest: Genç kız gözyaşlarını tutamadı!
Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda buzlanma sonucu yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Bakan Karaismailoğlu: 2022 yılında limanlarımızda rekor kırıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsveç'e 'NATO üyeliği' mesajı: Bu mayınlara bilerek basıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nazilli'ye müjde: Teknopark açacağız
Başkan Erdoğan, Menderes'in mektubuyla seslendi: Bizim CHP'den farkımız budur...
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 terörist öldürüldü.
Doğal gazda merkez ülke artık Türkiye! Bakan Dönmez duyurdu: Çalışmalar tamam .
İstanbul'da bazı metro seferleri yapılamıyor! Vatandaş isyan etti: Hem işe geç kalıyorum hem de burada zulüm çekiyorum...
Ankara kara teslim: CHP'li Yavaş yönetimi sınıfta kaldı Bakan Soylu inceleme yaptı
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Bazı ilçelerde lapa lapa kar yağdı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Bazı ilçelerde lapa lapa kar yağdı

THY İstanbul Havalimanı'ndan 238 seferini iptal etti

THY İstanbul Havalimanı'ndan 238 seferini iptal etti

Haksız fiyat artışı yapanlar yanacak! Bakanlık duyurdu: 39 ilde çalışma başladı

Haksız fiyat artışı yapanlar yanacak! Bakanlık duyurdu: 39 ilde çalışma başladı

Bir ilin efsanesiydi: 850 yıl sonra yeniden yapılacak

Bir ilin efsanesiydi: 850 yıl sonra yeniden yapılacak

WhatsApp'a yeni özellikler geliyor

WhatsApp'a yeni özellikler geliyor

Diyarbakır'da bir kuzu 6 bacaklı doğdu

Diyarbakır'da bir kuzu 6 bacaklı doğdu