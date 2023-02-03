Başkan Erdoğan cuma namazını Çilehane Camisi'nde kıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Çilehane Camisi'ne geçti. Erdoğan, daha sonra Sultanbeyli Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenine katılmak üzere camiden ayrıldı.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlarla sohbet etti.Erdoğan, daha sonra Sultanbeyli Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenine katılmak üzere camiden ayrıldı.