MHP Lideri Devlet Bahçeli slogan provokasyonuna sert tepki!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:Bize özgü hasretler felaketler karşısında yegane dayanağımızdır. İslami, insani vicdanımız, koruyucu kalkanımızdır.Bu zamana kadar doğal felaketler bize dayanışmanın ne kadar muazzez olduğunu hatırlatmıştır.6 Şubat 2023 tarihinde Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem ve 7.6 büyyüklüğündeki 2 deprem kayıplara yol açmış, yüreklere ateş düşürmüştür. 20 Şubat'ta Hatay'da 6.4 büyüklüğündeki deprem ve Malatya'daki deprem acılarımıza acı katmıştır. Kahramanmaraş, Gazitantep, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya'da 44 bin vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şu ana kadar afet bölgesindeki illerimizdeki on binlerce vatandaşımız tahliye edilmiştir.İçi dışı, önü arkası fitne fesat yuvasına dönen bazı siyasetçilerin çadır üzerinden iftirasına rağmen, çadırların kurulumları gerçekeştirilmiş ve devam etmektedir. Çarpıcı gerçekler her şeyiyle ortadadır. Ayrıca 10 il ve 130 noktada konteyner kentler canla başla hayata geçirilmektedir. Aynı anda hem zamanla hem de zorlu şartlarla mücadele edilmektedir. Bu çerçeve ister istemez bazı eksiklerin vuku bulması normaldir. Mühim olan gösterilen gayrettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Görevinin başındadır. Hiçkimse sahipsiz değildir. Açtıkları iftira cephesine devamlı yığınak yapmaları utanç vericidir.Türk sporunu siyasete çekmek için kıvrananlar tarihi bir yanlışın tam ortasındadır. Stadyuımlarda 'hükümet istifa' sesleerinin koro halinde dile getirilmesi, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza büyük saygısızlıktır. Alçakça bir kurgunun içerisindedir. Spor demek ahlaklı olmak demek,i spor demek yardımlaşma ruhuyla hareket etmek demektir. Bir avuç holigan gruba verilen sipariştir. Herkes haddini bilmelidir. Zillete yardım ve yataklık yapanlar kim olursa olsun ülkesine ve milletine sırt dönmüş odaklardır. Tribünler çürük sloganların atılacağı mekanlar olamaz. Devlete meydan okuyan provokatörlerin tespiti yapılmalı, Türk sporu düştüğü dehlizden çıkarılmalıdır. Bundan böyle ben artık Karagümrük'lüyüm.Bu sıkıntılarla perçinleşmiş ortamda, sayın Cumhurbaşkanımızla birliklte Hatay'ı ve ilçelerini ziyaret ettik. Sonra Kahramanmaraş'a geçtik. Dün Adıyaman'a gittik. Bugün öğleden sonra Malatya'da olacağız. Yaralar hızla sarılmakta hiç kimse aç ve açıkta bırakılmamaktadır. Sosyal ve ekonomik toparlanma devam etmektedir.Devlet bütün birimleriyle alandadır. Bakanlarımız, STK'larımız 7 gün 24 saat teyakkuzdadır. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ızdırabı tarifsiz olsa da, yardımlaşma ve seferberlik ruhu hayranlık uyandırmaktadır. Şüphesiz her yıkılan binanın yenisi yapılacaktır. Sağlam zemine ve az katlı olmak suretiyle 199 bin kalıcı konut yapılması kararlaştırılmıştır. Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde çalışmalar başlamıştır. 1 yıl içerisinde yıkılan il, ilçe ve köylerimizdeki inşaatlar bitmiş olacaktır. Bu durum muazzam bir atılım işaretidir. Kalbi Türkiye sevdasıyla çarpan her kardeşimiz ümitlidir. Cumhur İttifakı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hem binalarını yapacak, hem zararlarını karşılayacaktır.Bunlar milletimizin derdiyle dertlenmeyen, ülkemize yönelik 5. kol faaliyetine hizmet eden sevimsizlerdir. İnsanlarımıza yuva yapılmasına karşı çıkanlar, dedikodu yayanlar, gayri milli yüzlerdir. Bilinmelidir ki yaparsa cumhur ittifakı yapar. Başarırsa cumhur ittifakı başarır ve mutlaka başaracaktır. Zaferin büyüklüğü mücadelenin zorluğuyla ölçülür. Ok ancak geri çekilerek atılmaktadır. Hayatın olağan akışında sınanıyorsak, ileri atılmak sadece sabır meselesidir. Huzurun güvenliğin, parlak ışıkları milli birliğin enerjisiyle yanacaktır. Felaketin yükü ağırdır, bunu kaldırmak, iman, irade ve dayanışma aklıyla olacaktır. Tefrikadan beselenen, tiyneti tartışmalı olan zevat ne iyi günümüzü paylaşacak, ne de kötü günümüzü kalbinde hissedecektir. Ne ara bu kadar devlet ve millet düşmanı türemiştir. Tarafaımızı ve duruşumuzu belli etmeyelim mi. Geçmişte CHP'den milletvekili seçilen bir kalem sahibi şöyle yazmış, Depremin üzerinden 2 hafta geçti. İnsanlar hala başını sokacak çadıra muhtaç. Gördük ki çadır devleti bile değiliz. Bu çürük köşe yazarı, şerefsizdir. Asıl utanması gereken bu devlet ve millet karşıtlarıdır. Fedakarlık, empati bunların semtine uğramamıştır. Deprem bölgesinde çadır olmadığı yalanını büyük hezimetin soncudur. Bir kere olsun şerefli davaranmıyorlar.Öyle anlaşılıyor ki, Kılıçdaroğlu komadadır. Tek ayakta 40 yalan söyleyen, devamlı karamsarlık aşılayan CHP Genel Başkanı'nın kendi içerisinde yanlışlara düştüğü görülmektedir. Bu zat bilmiyor olabilir. Biz Türkiye'yiz. Böyle gelse bile böyle gidemez. Kılıçdaroğlu'ndan da hiç bir şey olamaz. CHP meclis grubu adına cumhurbaşkanlığı seçimleri için yetki alman neyi değiştirecek. Muhalefet olmak, her şeye karşı olmak değildir. Muhalefet olmak devleti ayağa düşürmek için çırpınmak değildir. Kentsel dönüşüme karşı çıkan bu Kılıçdaroğlu değil miydi? İmar affı ile ilgili bu CHP değil miydi. Depremi bile Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine bağlayan CHP değil miydi. CHP'nin gündemi deprem değildir. Bunların bağları körelmiştir. Görülüyor ki Cunmhurbaşkanı adayının kim olacağı 1 numaralı gündem maddesidir. Bu arada 6'lı masa müdavimi bazı parti başkanları şimdiden kolktuk dağılımını yapmıştır. Milletimiz neyle meşguldür bunlar neyle oyalanmaktadır. Zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adayını belirleme süreci sarpa sarmıştır. Aday kim olursa olsun artık değersizdir. Millet ittifakının bırakın bir ev yapmasını tek bir kulübe yapacak muktesabatı yoktur. Türkiye'yi kaldıramaz, tek bir adım dahi atamaz. Huzurlarınızda MHP'nin ve Cumhur ittifakı'nın kararlığınını bir daha vurgulamak istiyorum. Cumhuriyet mahşeri vicdanda kökleşmiştir. Felaket günlerimizde ve diğer zamanlarda kimler hangi ihanetin içerisine gireerse girsin, Türkiye Cumhuriyeti tekdir. Türk vatanı ebedi yuvamızdır. Türkçemiz bizleri bir arada tutan resmi dilimizdir. Milli birlk bütünlüğümüzün temelleri, tek dildir, tek bayraktır, tek devlettir. Herkes üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmek zorundadır. Gün dayanışma günüdür. Bize göre bütün vatandaşımız Alllah'ın bir emanetidir. MHP ve Cumhur İttifakı herkese kucak açmaktadır. Her vatan evladına sesleniyorum, paylaştığım değerlerde bir sıcaklık görüyorsanız gelin birliklte olalım.