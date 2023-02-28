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MEB, deprem bölgesinde 691 bini aşkın öğrenci ve veliye psikososyal destek verdi

Milli Eğitim Bakanlığınca, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde 691 bin 284 öğrenci ve veliye psikososyal destek hizmeti verildi.

Ekleme: 28.02.2023 - 11:23 Güncelleme: 28.02.2023 - 11:24 / Editör: Ozge Selin
MEB, deprem bölgesinde 691 bini aşkın öğrenci ve veliye psikososyal destek verdi
Türkiye'nin yüreği kan ağlıyor.

Kahramanmaraş merkezli deprem, 35 bini aşkın kişinin canına mal oldu.

Ülkenin geçirdiği son 10 güne anı anına şahit olan vatandaşlar, büyük bir burukluk yaşıyor.

Afet bölgelerine yurt içinden yardım yağarken, buradaki depremzedelere olan yaklaşım oldukça önemli.

Psikososyal destek faaliyetleri sürüyor
MEB'den yapılan açıklamaya göre, depremin yaşandığı ilk günden itibaren arama kurtarma çalışmalarından barınmaya, sıcak yemek hizmetinden temel ihtiyaçların sağlanmasına çok sayıda başlıkta tüm birimleriyle seferber olan bakanlık, bölgedeki psikososyal destek faaliyetlerine devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem sonrası hem öğrenciler hem de velilerdeki olumsuz duyguların etkilerini azaltmak için büyük çaba sarf ettiklerini belirtti.

"691 bin 284 kişiye destek verildi"
Özer, depremden etkilenen 10 ilde kurulan 418 psikososyal destek çadırı ve 88 hastane sınıfında 691 bin 284 öğrenci ve veliye ulaşıldığını bildirerek şu ifadeleri kullandı:

Bu sayının 277 bin 599'u veliler, 413 bin 685'i öğrencilerden oluşuyor. Diğer taraftan 71 ilde de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilere psikososyal destek kapsamında 'deprem psikoeğitim programı' uygulanacak.
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