Kayseri bir kez daha depremle sarsıldı!

AFAD, Kayseri İncesu'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 19.59'da aynı bölgede 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerin hasara yol açtığı şehirlerden Kayseri İncesu'da, saat 18.16'da, 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.Depremin 7 kilometre derinlikte yaşandığı kaydedildi.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,5 olarak duyurdu, merkez üssü olarak ise Hacılar ilçesini adres olarak gösterdi.AFAD, saat 19.59'da Kayseri İncesu'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.