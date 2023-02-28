Ekrem İmamoğlu'nun deprem kalkanı: Bütçeyi yüzde 65 düşürdü, her deprem sonrası seferberlik ilan etti

İstanbul'da deprem bütçesini AK Parti dönemine kıyasla her yıl düşüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, beklenen büyük İstanbul depremine karşı herhangi bir önlem almadığı bir kez daha ortaya çıktı.Seçim döneminde depreme yönelik, 'İstanbul'un en önemli meselesi depremdir. Rüyalarımda bile görüyorum. Göreve gelir gelmez depreme yönelik çalışmaları başlatacağız' diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten sonra 2019 yılında AK Parti yönetimindeki 1 milyar 18 milyon TL olan Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme bütçesinde yüzde 65 kırıma gitti. 2020 yılında Deprem bütçesi 347 milyon 623 bin liraya düşürüldü.Her programda İstanbul'un en öncelikli meselesinin deprem olduğunu ifade eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2021 yılındaki deprem bütçesinde de AK Parti dönemine karşı yüzde 75 kırım yaparak depreme karşı önlem alınması amacıyla 257 milyon 119 bin 500 TL bütçe ayırdı. 2022'de yüzde bütçenin sadece 1,13'ü ve 2023'te de yüzde 1,59'unun kentsel dönüşüme ayıran İBB yönetimi, 4 yıldır depreme karşı sadece algı geliştirdiği tekrar gözler önüne serildi.26 Eylül 2019 yılında İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetinde meydana gelen deprem sonrasında Ekim 2019'da İBB meclisinde deprem çalışmaları hakkında sunum yapan Ekrem İmamoğlu, 14 Ekim 2019'da sosyal medya hesabından 'İBB Meclisimizde paylaştım; daha fazla beklemeye tahammülümüz yok. İBB Deprem Seferberlik Planı'nı hayata geçiriyoruz. Bizler, tüm İstanbulluların da desteğiyle hayata geçecek projeler üretmek, İstanbul'u güçlendirmek için kolları sıvıyoruz ve bir seferberlik başlatıyoruz' paylaşımında bulundu.Ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bahsini ettiği İBB Deprem Seferberlik Planı'na dair detaylar o günden sonra tekrar 24 Ocak 2020'de meydana gelen Elazığ merkez üslü gerçekleşen ve Malatya başta olmak üzere bir çok şehirde hissedilen 6.8'lik deprem sonrasında gündeme geldi.Depremden hemen sonra 4 saat gibi kısa bir sürede Elazığ depremine tüm kurumlarıyla müdahale eden devletin gücünü yerinde görmek ve İBB tarafından deprem bölgesine gönderilen İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını incelemek üzere deprem bölgesine giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, apar topar gerçekleştirdiği ziyaretin ardından soluğu Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde aldı.Devlet ve millet tek yürek bir halde o günlerde de yaraları sarmak için çalışırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Palandöken'de kayak yaptığı ve kahkahalar savurduğu anlar hafızalara kazındı. Artan tepkiler sonrasında İBB Başkanı bu kez Gezi kalkışmasının prenslerinden olan ve İBB'de Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı görevine getirilen Tayfun Kahraman'ı İBB TV'ye çıkarttı.Yine sosyal medya hesabından, 'Deprem Seferberlik Planımızı hayata geçiriyoruz. İstanbul'daki acil durum toplanma ve geçici barınma alanlarını tespit ettik, deprem parklarını da hazırlıyoruz. Haritamızdan toplanma ve barınma alanlarının bilgisine ulaşabilirsiniz' paylaşımında bulundu.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2'nci kez bahsini ettiği 'Deprem Seferberlik Planı'nın ardından toplanma ve barınma alanlarına Silivri'deki Selimpaşa Mezarlığı'nın eklenmesi büyük tepki çekti.İBB Başkanı tarafından uzun süredir anılmayan ve merak edilen 'Deprem Seferberlik Planı' konusu ise Kahramanmaraş merkez üslü meydana gelen ve beraberinde 11 ilde daha yıkıma yol açan asrın en büyük felaketi sonrasında tekrar gündeme geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine sosyal medya hesabından 'İstanbul Deprem Seferberlik Planımızı Çarşamba günü saat 13.00'te açıklıyoruz. Gerçek beka sorumuza dair çözüm, önlem önerilerimizi ve iş birliği çağrılarımızı sunacağız. Hep birlikte İstanbul'u depreme dayanıklı kent yapma yolunda buluşalım' ifadelerine yer verdi.İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da depremler sonrasında İBB Başkanı tarafından sosyal medya hesabından paylaşılmasına rağmen herhangi bir çalışmanın yapılmadığı Deprem Seferberlik Planı'yla ilgili '4 yıl böyle geçti…' dedi.