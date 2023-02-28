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Edirne'de evini depremzedelere verdi umre parasını da bağışladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından umre parasını depremzedeler için bağışlayan 66 yaşındaki Hasan Kuru, köyündeki evini de depremzede aileye açtı.

Ekleme: 28.02.2023 - 16:47 Güncelleme: 28.02.2023 - 16:52 / Editör: Ozge Selin
Edirne'de evini depremzedelere verdi umre parasını da bağışladı
Türkiye 6 Şubat'ta asrın felaketine uyandı.

Binlerce evin enkaza döndüğü depremlerde 44 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Öte yandan binlerce vatandaş ise yaralı olarak kurtuldu.

Başlatılan çalışmalarla vatandaşların yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Umre parasını bağışladı
Edirne'de 66 yaşındaki Hasan Kuru, örnek bir hareket gerçekleştirdi.

Kuru, umre için biriktirdiği 25 bin lirayı, depremzedeler için Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Edirne Şubesi'ne bağışlamıştı.

Hayırsever Kuru, boş olan evini de depremzedelere tahsis etmek istediğini TDV Edirne Şube Başkanı ve İl Müftüsü Hasan Başoğlu'na iletti.

Evine depremzede yerleştirdi
Enez ilçesine bağlı Abdurrahim köyündeki eve, Kahramanmaraş'tan gelen depremzede aile yerleştirildi.

'Herkes birbirine yardım etsin'
Depremler nedeniyle 11 ilin perişan olduğunu belirten Kuru şu şekilde konuştu:

'O anda içimden umre paramı depremzede kardeşlerime bağışlamak geldi. İnsanların evi, barkı, yiyeceği, içeceği, eşyası kalmadı. Şimdi de böyle bir katkı sundum. Herkes birbirine yardım etsin, kardeşlerimizin evlerini yapalım, eşyalarını hep birlikte alalım. O anda içimden umre paramı depremzede kardeşlerime bağışlamak geldi. İnsanların evi, barkı, yiyeceği, içeceği, eşyası kalmadı. Şimdi de böyle bir katkı sundum. Herkes birbirine yardım etsin, kardeşlerimizin evlerini yapalım, eşyalarını hep birlikte alalım.

Köyünde boş duran evini de Kahramanmaraş'tan gelen aileye tahsis ettiğini aktaran Kuru, 'Bu ailemizin evi depremde hasar almış, oturulmayacak vaziyette. Onlara yardımcı olduk, buraya yerleştiler.'

'O esnada da kendimizi dışarıya zor çıkarttık'
Hasan Kuru'nun evine eşi ve 2 çocuğuyla yerleşen Kahramanmaraş'tan gelen Akif Kır da büyük bir felaket yaşandığını belirtti.

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında işçi olduğunu söyleyen Kır, sözlerine şöyle devam etti:

'Gece vardiyasında 04.00'te yemekten gelmiştik. Bir titremeyle başladı, acil çıkış kapılarından dışarıya çıktık. Büyük bir deprem oldu. İkinci depreme de eve gittiğimde uyurken yakalandım. O esnada da kendimizi dışarıya zor çıkarttık.'

'Depremin ardından tüm Türkiye birbirine yardımcı oluyor'
Depremin ardından evi hasar görenlerin çeşitli şehirlere gittiğini ifade eden Kır, şunları kaydetti:

'Biz de Edirne'ye geldik. Sağ olsun Hasan amca bize evini açtı. Çocuklarım okula başladı. Ben de Büyükevren köyündeki Tarım Kredi Market'te çalışmaya başladım. Depremin ardından tüm Türkiye birbirine yardımcı oluyor. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin. Allah'ım bu acıları bir daha kimseye göstermesin.'

'İnsanları hayırda yarışmaya teşvik ediyoruz'
İl Müftüsü Hasan Başoğlu da Hasan Kuru'nun 'Evim Yuvan Olsun' kampanyası çerçevesinde deprem bölgesinden gelen aileyi evinde barındırdığını anlattı.

Kuru'nun elinden gelenin fazlasını depremzedeler için yaptığını belirten Başoğlu, 'İnsanları hayırda yarışmaya teşvik ediyoruz. İnşallah bizler de Hasan amcayı kendimize örnek alırız.' ifadelerini kullandı.

Edirne'de evini depremzedelere verdi umre parasını da bağışladı
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