Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta iş yerinin çatısı çöktü: 1 ölü
Binada bulunan 3 kişi, çatının çökmesiyle yaralandı. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Asrın felaketinin ardından deprem bölgelerinde enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor.
Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ilde etkili oldu.
22'nci güne girilirken, ekiplerin sahadaki çalışmaları sürüyor.
'Hasarlı binalara girmeyin' uyarısı
Bir yandan depremzedelerin yaraları sarılırken, bir yandan da kentlerdeki bina ve yapılar inceleniyor.
Hasar tespit çalışmalarının ardından yıkım işlemleri yapılırken, hasarlı binalara girilmemesi yönünde de sık sık uyarılar yapılıyor.
Fabrikanın çatısı çöktü: 1 ölü
Artçıların devam ettiği depremin merkezinden son olarak bir yıkım haberi daha geldi.
Kentteki bir fabrikanın çatısı, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Bina içindeki 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken 3 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Çalışmalar devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ilde etkili oldu.
22'nci güne girilirken, ekiplerin sahadaki çalışmaları sürüyor.
'Hasarlı binalara girmeyin' uyarısı
Bir yandan depremzedelerin yaraları sarılırken, bir yandan da kentlerdeki bina ve yapılar inceleniyor.
Hasar tespit çalışmalarının ardından yıkım işlemleri yapılırken, hasarlı binalara girilmemesi yönünde de sık sık uyarılar yapılıyor.
Fabrikanın çatısı çöktü: 1 ölü
Artçıların devam ettiği depremin merkezinden son olarak bir yıkım haberi daha geldi.
Kentteki bir fabrikanın çatısı, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Bina içindeki 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken 3 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Çalışmalar devam ediyor.
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