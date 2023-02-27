Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta iş yerinin çatısı çöktü: 1 ölü

Asrın felaketinin ardından deprem bölgelerinde enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor.Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ilde etkili oldu.22'nci güne girilirken, ekiplerin sahadaki çalışmaları sürüyor.Bir yandan depremzedelerin yaraları sarılırken, bir yandan da kentlerdeki bina ve yapılar inceleniyor.Hasar tespit çalışmalarının ardından yıkım işlemleri yapılırken, hasarlı binalara girilmemesi yönünde de sık sık uyarılar yapılıyor.Artçıların devam ettiği depremin merkezinden son olarak bir yıkım haberi daha geldi.Kentteki bir fabrikanın çatısı, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Bina içindeki 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken 3 kişi de yaralandı.İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.Çalışmalar devam ediyor.