6'lı masada adaylık krizi çözülemedi: Toplu görüş ortak aday

Türkiye deprem felaketinin yaralarını sarıyor.11 ili yeniden ayağa kaldırmak için seferberlik sürerken bir yandan da seçim tarihi yaklaşıyor.14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimler için muhalefette aday krizi devam ediyor.Özellikler CHP-İyi Parti arasındaki kriz tüm ittifaka sirayet ediyor.Bu gergin hava içerisinde muhalif liderler 2 Mart'ta 12'nci kez 6'lı masa etrafında bir araya gelecek.Bu toplantıda adayın belirlenmesi bekleniyor.Liderlerin aday belirlemedeki tutumları benzer söylemler içerisinde olsa da kriz çözülemiyor.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masadan ortak aday çıkmasını, o adayın da kendisi olmasını istiyor.Bu kapsamda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları CHP'de büyük rahatsızlıklara neden olmuştu.Geçtiğimiz günlerde FOX TV ekranlarında İlker Karagöz'ün sorularını yanıtlayan Akşener, CHP'deki Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yönündeki açıklamalara tepki göstererek 'Biz o masaya noter olmak için oturmadık.' ifadelerini kullandı.Akşener ayrıca, ortak aday fikrini ortaya atan ismin Kılıçdaroğlu olduğunu belirterek, 'Benim bildiğim Sayın Kılıçdaroğlu adayın ortak belirleneceğini kendi ilan etti. Ortak aday Kılıçdaroğlu'nun fikri.' dedi.İttifakın diğer ortaklarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da toplantı öncesinde İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Yeni Bir Sabah programına katıldı.Davutoğlu ortak aday vurgusu yaparken, 'Ortak aday şarttır, şahsi hesap içerisine giremeyiz.' dedi.Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da toplantı öncesinde tv100'de yayınlanan Uğur Dündar ile Mine Özbek'in 'Haftanın Panoraması' programına konuk oldu.Karamollaoğlu, burada yaptığı değerlendirmelerde, cumhurbaşkanı ve liderlerin yakın ilişki içinde çalışacağını belirterek bakanlıkların da 6'ya bölüneceğini, her partinin bir bakanlıkta ağırlığının olacağını söyledi.DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da adaylık konusundaki düşüncelerini Gazeteci Nevşin Mengü'nün YouTube kanalında dile getirdi.Uysal, Demokrat Parti olarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istediklerini belirtti.İttifakın diğer ortağı DEVA Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan ise daha önce katıldığı Ruşen Çakır'ın Medyascope'taki programında ortak aday çıkarmanın önemli olduğunu, kendi ismi üzerinde mutabakat sağlanması durumunda rahat bir şekilde seçilebileceğini belirtmişti.Babacan, 'Eğer Altılı Masa benim ismim üzerinde mutabık kalırsa hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim.' dedi.