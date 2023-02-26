Seçim tarihi yaklaşıyor! YSK pazartesi günü deprem bölgelerine gidecek

Türkiye, depremin izlerini silerken bir yandan da gözlerini 2023 seçimlerine dikti.Kahramanmaraş merkezli büyük felaketin etkilediği 11 il yerle bir olurken, bu bölgelerde seçimlerin nasıl yapılacağı konuşuldu. Seçim için son belirlenen tarih 14 Mayıs'ı gösterirken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) harekete geçti.YSK, deprem bölgelerindeki şartları yerinde gözlemlemek için 11 ilde inceleme yapacak. Hafta başında oluşturulan heyet, deprem illerini ziyaret edecek.Afetzede seçmenlerin durumu, diğer şehirlere tahliye edilenler ve seçim güvenliği başta olmak üzere bir rapor hazırlanacak. Hazırlanan rapor, YSK'da ele alınması planlanırkeni depremzedelerin nerede oy kullanacağı sorusu sonuca ulaşacak.Bir diğer yandan çadır kentlerde oy kullanılması oy sandıkları için konteynerler kurulması gündeme geliyor. Depremzedelerin nüfus kayıtlarını taşımaları halinde, bulundukları illerde oy kullanabilmeleri planlanıyor. YSK, seçim sürecinde değişen ihtiyaçlara göre mevzuat değişikliğine gidebilecek ve seçmen kütüğündeki güncellemeler takip edilecek. Ayrıca AFAD çalışanları ile deprem gönüllülerinin bulundukları ilde oy kullanmalarına yönelik genelge çıkarılacak.