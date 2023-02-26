  • USD: 18,86 - 18,89
  • EURO: 19,97 - 20,00
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Halk TV yayınında bir skandal daha! Depremzede çocuğa yaşadığı travmalar hatırlatıldı

Toplamda 11 ili vuran ve ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiş, binlerce vatandaşımız da enkaz altından yaralı olarak kurtulmuştu. Devletin tüm kurumları vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için teyakkuza geçmiş ve tek yürek olmuşken Halk TV bir skandala daha imza attı. Deprem üzerinden yaptıkları siyaset, algı operasyonları yetmezmiş gibi bu sefer de depremzede çocuğu reytinglerine alet ettiler.

Halk TV yayınında bir skandal daha! Depremzede çocuğa yaşadığı travmalar hatırlatıldı
Ekleme: 26.02.2023 - 09:20 Güncelleme: 26.02.2023 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
Halk TV yayınında bir skandal daha! Depremzede çocuğa yaşadığı travmalar hatırlatıldı
CHP'nin fonladığı Halk Tv ekranlarında skandallar ve algı operasyonları bitmek bilmiyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çevre illerde de yıkıcı hasarlar bırakan 2 büyük depremin ardından 21 gün geçti. Binlerce insanımızı kaybettiğimiz, binlerce insanımızı yaralı olarak kurtardığımız bu depremlerde en çok etkilenenler de çocuklar olmuştu. Yaşadıkları travmalar için devlet onlar adına tüm kurumları bölgeye görevlendirdi. Böyle hassas bir konuda Halk TV ise depremzede bir çocuğu reyting malzemesi olarak kullandı.

DEPREMZEDE ÇOCUĞA TRAVMALARINI HATIRLATTI

Halk Tv'de yayınlanan Görkemli Hatıralar programında , depremzede çocuğa enkaz altında yaşadıkları anlattırıldı. 4 gün boyunca enkaz altında kalan küçük çocuk Serhan Asker'in üst üste sorduğu sorulara maruz kaldı.

Halk TV yayınında bir skandal daha! Depremzede çocuğa yaşadığı travmalar hatırlatıldı

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Rönesans Rezidans yüzlerce kişiye mezar olmuştu: Üsteğmen ve eşinden de 20 gündür haber yok...
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan uyardı: Apartman altındaki bu dükkanlar binaya zarar veriyor!
Sözleri dünya gündemine oturdu! Deprem bölgesine giden BM Temsilcisi Antakya'da gördüklerini tek bir kelimeyle anlattı
İstanbulluların hayatını riske attılar! İşte muhalefetin dönüşüm ihanetini gösteren harita
Halk TV yayınında bir skandal daha! Depremzede çocuğa yaşadığı travmalar hatırlatıldı!
Deprem desteklerinde son dakika | 350 milyar TL'ye çıkarıldı
Halk Tv'deki algı operasyonunu vatandaş böyle patlattı: 'CHP'li Adıyaman milletvekilini bölgede göremedik'
6'lı koalisyondan kukla aday tarifi! Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış: Kanuni bir temele dayandıramayız ama...
Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 yıldır altını çiziyor: Kentsel dönüşüm
İyi Parti'nin deprem üzerinden yapmaya çalıştığı algı başlamadan bitti
Burdur'da CHP'lilerin kentsel dönüşüme hayır dediği görüntüler ortaya çıktı
Bursa Nilüfer Barajı tamamen kurudu: İşte çarpıcı görüntüler! Vatandaşlara önemli çağrı
Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
İsveç istihbaratından PKK/YPG itirafı! Kapı kapı dolaşıp haraç kesiyorlar...
Afet dönemlerine özel mevzuat değişikliği: Çok ağır cezalar geçerli olacak
Deprem bölgesinde yeni hayat için ilk adım atıldı! Proje çizildi, temel atıldı, 1 yıl içinde teslim...
AFAD'dan peş peşe son dakika Niğde depremi açıklaması: Kahramanmaraş ve Hatay depremi mi tetikledi?
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu: 261 terörist etkisiz, 302 KM'lik alanda hakimiyet kuruldu
Konya'da bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Hasar ödemeyenin lisansı iptal!
Meteoroloji kritik uyarıyı yaptı! Hangi illerde yağış olacak? Hava durumu kaç derece olacak? Fırtına olacak mı?

Meteoroloji kritik uyarıyı yaptı! Hangi illerde yağış olacak? Hava durumu kaç derece olacak? Fırtına olacak mı?

Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinde hava durumu

Depremin ardından Adana’da kuraklık endişesi: Yüzde 30'un altına indi

Depremin ardından Adana’da kuraklık endişesi: Yüzde 30'un altına indi

Depremin ürküten görüntüsü: NASA Hatay'ın özel haritasını yayınlandı

Depremin ürküten görüntüsü: NASA Hatay'ın özel haritasını yayınlandı

Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu: Her yer buz tuttu

Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu: Her yer buz tuttu

En ufak çatlak dahi olmaması şaşırtıyor: 450 yılık konaklar depremlere adeta meydan okuyor

En ufak çatlak dahi olmaması şaşırtıyor: 450 yılık konaklar depremlere adeta meydan okuyor