Halk TV yayınında bir skandal daha! Depremzede çocuğa yaşadığı travmalar hatırlatıldı!

Toplamda 11 ili vuran ve ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiş, binlerce vatandaşımız da enkaz altından yaralı olarak kurtulmuştu. Devletin tüm kurumları vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için teyakkuza geçmiş ve tek yürek olmuşken Halk TV bir skandala daha imza attı. Deprem üzerinden yaptıkları siyaset, algı operasyonları yetmezmiş gibi bu sefer de depremzede çocuğu reytinglerine alet ettiler.

CHP'nin fonladığı Halk Tv ekranlarında skandallar ve algı operasyonları bitmek bilmiyor.Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve çevre illerde de yıkıcı hasarlar bırakan 2 büyük depremin ardından 21 gün geçti. Binlerce insanımızı kaybettiğimiz, binlerce insanımızı yaralı olarak kurtardığımız bu depremlerde en çok etkilenenler de çocuklar olmuştu. Yaşadıkları travmalar için devlet onlar adına tüm kurumları bölgeye görevlendirdi. Böyle hassas bir konuda Halk TV ise depremzede bir çocuğu reyting malzemesi olarak kullandı.Halk Tv'de yayınlanan Görkemli Hatıralar programında , depremzede çocuğa enkaz altında yaşadıkları anlattırıldı. 4 gün boyunca enkaz altında kalan küçük çocuk Serhan Asker'in üst üste sorduğu sorulara maruz kaldı.