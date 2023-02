Bakan Akar, MSB Seyyar Sahra Hastanesinde incelemelerde bulundu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin hastaneye dönüştürdüğü iki dev çıkarma gemisi ile kurduğu bir sahra hastanesinde 10 bin 17 depremzedeye sağlık hizmeti verildi. Seyyar sahra hastanesinde incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ilk andan itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevinin başında olduğunu belirterek, 'Asil milletimizle birlikte omuz omuza çalışarak tek yumruk, tek yürek olarak inşallah tüm bu sıkıntıların üstesinden gelecek, yaralarımızı saracağız' dedi.Asrın felaketinin hemen ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile geldiği Hatay'da Mehmetçiğin nöbet, devriye, arama kurtarma ve yaşam destek faaliyetlerini yerinde takip eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın deprem bölgesindeki inceleme ve faaliyetleri devam ediyor. Akar, Orgeneral Güler ile Kahramanmaraş'ta Mehmetçik tarafından kurulan Milli Savunma Bakanlığı Seyyar Sahra Hastanesinde incelemelerde bulundu ve faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Çok önemli görevleri yerine getiren hastane personelini tebrik eden Akar 'Acımız, kederimiz büyük. Bu yaraları sarmak için ilk günden itibaren asil milletimizle birlikte omuz omuza çalışarak tek yumruk, tek yürek olarak inşallah tüm bu sıkıntıların üstesinden gelecek, yaralarımızı saracağız' diye konuştu. Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kara, deniz ve hava kuvvetlerinin tüm unsurlarının, karargah ve birliklerinin depremin ilk anından itibaren seferber olduğunu, AFAD ve valiliklerin koordinesinde görevinin başında olduğunu vurguladı.Azerbaycan'dan gelerek hastanede görev alan 12 askeri hekim ve 8'i hemşireye çalışmalarından dolayı teşekkür eden, Türkiye ve Azerbaycan'ın 'İki devlet tek millet' olduğunu ifade eden Akar, 'Zafer ile sonuçlanan 44 günlük Vatan Harekatı'nda nasıl tek yumruk, tek yürek olarak hareket ettiysek, bugün de farklı bir mücadeleyi aynı şekilde birlikte veriyoruz. Azerbaycan ve Türkiye ile tüm kardeşlerimizin savunması ve güvenliği için kederde ve kıvançta bir ve beraberiz. Sağ olun, var olun yaşasın Azerbaycan-Türkiye kardeşliği' ifadelerini kullandı.Necip Fazıl Şehir Hastanesi önünde, 19 konteyner ve 21 çadırdan oluşan MSB Seyyar Sahra Hastanesi'nde, alanında uzman askeri hekimler, yardımcı sağlık personeli, idari ve teknik personel olmak üzere toplam 70 personelle depremin ilk günlerinden itibaren vatandaşlara sağlık hizmeti veriliyor. Her türlü acil tıbbi müdahalenin yapılabildiği; iki acil, birer radyoloji, laboratuvar, sterilizasyon ünitesi, ameliyathane, hasta kovuşu ve eczaneden oluşan sahra hastanesinde, bu ünitelerin çalışmasını sağlayan destek üniteleri de yer alıyor. Hastanede, tıbbi tanıya yönelik her türlü laboratuvar tetkikleri, seyyar röntgen cihazı ve ultrasonografi cihazı da mevcut. Deprem bölgesinden gelen hasta ve yaralılara acil sağlık hizmeti desteği verilmesi ve depremzedelerin durumlarının stabil hale getirilmesi için görevini sürdüren hastanede, 7 gün 24 saat sağlık hizmeti veriliyor.Öte yandan, depremin hemen ardından bölgeye iş makinalarını getiren Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük çıkarma gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar da içindeki malzemelerin nakliyesinin ardından deprem bölgesinde sağlık hizmeti vermeye başladı. Rol-2 seviyesinde hastane olarak sağlık hizmeti veren Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en büyük çıkarma gemileri, her biri 560 olmak üzere toplam bin 120 yatak kapasitesine sahip.İki çıkarma gemisi anestezi cihazı, elektrokoter, portatif aspiratör, büyük/küçük cerrahi setler, transport ventilatör, kombinasyon sedye, oksijen tüpleri, defibrilatör, ventilatör ve ilaçlar/tıbbi sarf malzemeler ile genel cerrahi uzmanı, ortopedi ve travmatoloji uzmanı, göğüs cerrahisi uzmanı, kalp ve damar cerrahisi uzmanı, anestezi uzmanı, acil tıp uzmanı ve ilgili yardımcı sağlık personeli bulunuyor. Bunların yanı sıra Sağlık Bakanlığı personeli de gemide görevlendirildi.Türk Silahlı Kuvvetlerinin hastaneye dönüştürdüğü iki dev çıkarma gemisi ile kurduğu sahra hastanesi, 10 bin 17 depremzedeye hizmet verdi. Kahramanmaraş'taki sahra hastanesinde bin 910 depremzedeye tedavi uygulanırken 93 ameliyat gerçekleştirildi. Bununla birlikte TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar'da 34 ameliyatın yanı sıra 8 bin 107 depremzedeye sağlık hizmeti verildi. Gemilerde ayrıca 'Hatice Deniz' ile 'Nur' isimli iki bebeğin doğumu da gerçekleşti. Mehmetçiğin gemilerde ve sahra hastanesindeki görevleri devam ediyor.