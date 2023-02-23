Adıyaman'da bazı sitelerin müteahhiti Yasin Akbaş tutuklandı! .
İstanbul'da yakalanan Adıyaman'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bazı sitelerin müteahhiti Yasin Akbaş tutuklandı..
Ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman'da 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Mavi Kent Yapı Bahçeşehir 1 ve Bahçeşehir 2 Siteleri'nin müteahhiti Yasin A., İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yasin A. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI