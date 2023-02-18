Kahramanmaraş Göksun'da 5.1 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta artçı depremler sürüyor. AFAD tarafından gelen bilgiye göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinden 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Gaziantep ve Adıyaman'da da vatandaşlar tarafından hissedilirken bölgede büyük tedirginliğe neden oldu.
Göksun ilçesinde 5,1 şiddetinde bir depremin yaşandığı açıklandı.
12 km derinlikte
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 22.31'de 5.1 büyüklüğünde yaşanan deprem, yerin 12 km derinliğinde meydana geldi.
Çevre illerde hissedildi
Adıyaman, Gaziantep ve çevre illerde hissedildi. Yetkililer evleri ağır hasarlı olan vatandaşları ikametlerine girmemeleri konusunda uyardı.
Artçılar devam ediyor
Öte yandan Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.
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