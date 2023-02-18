Kahramanmaraş Göksun'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta artçı depremler sürüyor. AFAD tarafından gelen bilgiye göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinden 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Gaziantep ve Adıyaman'da da vatandaşlar tarafından hissedilirken bölgede büyük tedirginliğe neden oldu.