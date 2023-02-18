Kahramanmaraş deprem ölü sayısı açıklandı! İşte, AFAD vefat sayısındaki son durumu duyurdu

Kahramanmaraş merkezli 7.8 büyüklüğündeki depremde binlerce yapı yıkıldı, binlerce ağır hasar aldı. Binlerce vatandaşımız enkaz altında kaldı. Asrın felaketinde 13'üncü gün geride kalıyor. Deprem sonrası enkaz altından canlı olarak kurtarılan her vatandaş ülkeye umut olurken, gelen her vefat haberi de yürekleri dağlıyor. Milyonlarca vatandaş tek yürek, tek nefes olarak bölgeden gelen son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Depremde hayatını kaybedenler ile ilgili son durum da yakından takip ediliyor. Peki, depremde kaç kişi öldü? AFAD depremde vefat edenlerin sayısını açıkladı.

Türkiye son asrın en büyük felaketini yaşadı. 11 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce bina yıkıldı, binlercesi ağır hasar aldı. Devlet tüm gücü ile bölgeye intikal ederken, vatandaşların canlı olarak kurtarılması için büyük mücadele verildi. Asrın felaketinde bugün 13'üncü gün geride kalıyor. Bugün de enkaz altından 2 kişi canlı olarak çıkarıldı. Canlı olarak kurtulan her vatandaşi Türkiye'ye umut olurken, her vefat haberi de yürekleri dağlıyor. Türkiye, tek yürek, tek nefes olarak bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor.Kahramanmaraş merkezli 7.8 büyüklüğündeki depremin üstünden tam 13 gün geçti. Devlet-millet el ele bu zorlu süreci atlatmaya çalışırken enkazlardaki arama çalışmaları sürüyor. Asrın en büyük felaketinden 11 il büyük bir yıkımla etkilendi. Enkazlardaki çalışmalardan gelen haberler Türkiye'ye kah umut oluyor kah yasa boğuyor.2 büyük deprem ile 11 şehir deyim yerinde ise yok oldu. Büyükk hasar alan şehirlerimizde binlerce bina yıkıldı, binlercesi kullanılamaz hale geldi. Binlerce vatandaşımız enkaz altında kaldı. Devlet-millet el ele vererek bu zorlu süreci atlatmaya çalışıyor. Arama çalışmaları hız kesmeden sürerken Türkiye'nin de yüreği afet bölgesinde atıyor.Depremin 13'üncü gününde vatandaşlar son durumu araştırıyor. Birçok vatandaş, 'Depremde kaç kişi öldü?' şeklinde arama gerçekleştiriyor.AFAD Başkanı Yunus Sezer, deprem sonrası bilgilendirme yaptı. Sezer, asrın felaketinde 40 bin 642 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.AFAD Başkanı Sezer, deprem bölgelerinden gerçekleştirilen tahliyeleri de açıkladı. Sezer, 430 bin kişinin güvenli bölgelere gönderildiğini söyledi.Depremin 296. saatinde Türkiye'yi umutlandıran haberler geldi. Hatay'daki Kanatlı apartmanında 2 kişi canlı olarak kurtarıldı. Depremzedelerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.