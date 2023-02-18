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Christian Atsu'nun menajeri açıkladı! Christian Atsu'dan kahreden haber geldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun durumu merak ediliyordu. Enkaz çalışmaları devam ederken, Atsu'nun menajeri acı haberi böyle verdi. İşte tüm detaylar...

Ekleme: 18.02.2023 - 09:14 Güncelleme: 18.02.2023 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
Christian Atsu'nun menajeri açıkladı! Christian Atsu'dan kahreden haber geldiKahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun durumu merak ediliyordu. Enkaz çalışmaları devam ederken, Atsu'nun menajeri acı haberi böyle verdi. 

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalan Atakaş Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun son durumu merak ediliyordu.

'Asrın felaketi' olarak nitelenen depremlerde yıkılan, 30 yaşındaki Ganalı oyuncu Atsu'nun yaşadığı evin de bulunduğu Rönesans Rezidans'ın enkazında ekipler arama kurtarma çalışmasını sürdürüyordu.

Depremin ardından kente gelen Atsu'nun kardeşi Isaac Twasam, menajeri Nana Sechere ile arkadaşları ve Gana Konsolosluğu görevlileri enkazın başında umutla oyuncunu canlı çıkmasını bekliyordu.

Her gün sabah erken saatlerde enkaz alanına gelerek çalışmaları takip eden Atsu'nun yakınları, arama kurtarma çalışmasından gelecek mutlu haber için dua ederken, acı haber böyle verildi. İşte detaylar...


YABANCI MENAJERİ BÖYLE KONUŞMUŞTU

Atsu'dan haber alana dek bekleyeceklerini belirten Nana Sechere, 'Günlerdir buralardayız. Biz Atsu'nun yaşadığına inanıyoruz. Hala umutluyuz. Onu bulmak için uğraşıyoruz. Çok fazla cenaze çıkıyor. Çıkarılan cenazelerin Atsu'ya ait olmaması için dua ediyoruz.' demişti.

Sechere, Atsu'nun enkaz altında olması dışında başka bir ihtimalin daha bulunduğuna inandıklarını dile getirmişti.

Onun hastanede ya da bir yerde koma halinde olabileceğini düşündüklerini aktaran Sechere, 'Hastanelere fotoğrafının gönderilmesini istiyoruz. Belki depremin ardından enkazdan çıktı ama şu an komada.

Belki insanlar Atsu'yu tanımamış olabilir. Onu gören olursa bize ya da AFAD'a başvursun. Sadece onu bulmak istiyoruz.' diye konuşmuştu

Christian Atsu'nun kardeşi Twasam ise 'Yaşıyor, umudum var. Atsu'yu bulana kadar ayrılmayacağım. Onu sağ bulacağımıza inanıyorum.' ifadesini kullanmıştı.

ACI HABERİ MENAJERİ VERDİ

Atsu'nun menajeri Murat Uzunmehmet, Ganalı futbolcunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Menajeri yaptığı açıklama, 'Christian Atsu bulundu ve maalesef hayatını kaybetti.' ifadelerini kullandı.
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