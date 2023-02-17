Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinde bu hafta yağış beklenmiyor. Gelecek haftalarda, ise sıcakların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.KahramanmaraşKahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün sıfırın altında 2, en yüksek 9 derece derece olacak.Deprem bölgesinde hava durumuHatayHatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 1, en yüksek 12 derece derece olması bekleniyor.GaziantepGaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük sıfırın altında 4, en yüksek 9 derece olması öngörülüyor.MalatyaMalatya'da hava sıcaklıklarının bugün ve yarın gece en düşük sıfırın altında 8, en yüksek 4 derece olması tahmin ediliyor.ŞanlıurfaŞanlıurfa'da bugün en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 1, en yüksek 9 derece olması öngörülüyor.AdıyamanAdıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 7 derece olacağı tahmin ediliyor.AdanaAdana'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 2, en yüksek 15 derece olması bekleniyor.DiyarbakırDiyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük sıfırın altında 6, en yüksek 7 derece olması tahmin ediliyor.KilisKilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 10 derece olarak öngörülüyor.OsmaniyeOsmaniye'de ise hava sıcaklığının bugün ve yarın en düşük 0, en yüksek 14 derece olması bekleniyor.