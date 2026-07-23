ŞİLE'DE PARAVAN İHALE DÜZENİ AHBAP'LA KESİŞTİ!

Raporda ihalenin resmi olarak Sur Müzik'e verilse de bu firmanın paravan olduğu ve organizasyonun fiilen Haluk Levent'in kardeşinin firması Koşan Adam tarafından yürütüldüğü, belediyeden çıkan hakediş ödemelerinin şirket ve şahıs hesapları arasında dolaştırılarak izinin takip edilememesine yönelik faaliyetlerde bulunulduğu değerlendirildi.Dosyada ayrıca rüşvet itiraflarıyla birlikte festivalde sanatçılara ödenen ücretlerle belediyeye kesilen faturalar arasındaki farklar olduğu, bu yolla belediyenin kasasının boşaltıldığı tespit edildi.Soruşturmada tanık olarak ifade veren eski spiker Mutlu Ulusoy'un CHP'li Özgür Karaduman'la sevgili oldukları ve belediyede işe başlatıldığı ortaya çıktı.Ayrıca dosyaya Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil ile asistanı Yeliz Kaya'nın WhatsApp yazışmaları da dahil oldu. Yazışmalarda Acil'in Kaya'yı Haluk Levent'in çeklerine imza atarak başını belaya sokabileceğine yönelik uyarılarda bulunduğu ve “Kişisel borçlarınız için Ahbap'ın içini boşalttınız” dediği görüldü.İhale Tarihi ve Konusu: 25.06.2024 ihale tarihli '35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali Organizasyon Hizmet Alımı İşi'.Resmi Yüklenici (Paravan Firma): Sur Müzik Org. Ses Işık Sis. San. Tic. Ltd. Şti. (Sahibi: Mehmet Sait Köse).Fiili/Asıl Organizatör: Koşan Adam Menajerlik & Organizasyon (Sahibi: Berkant Acil / İş Takipçisi: Arif Sevik).Sözleşme Bedeli / Hakediş: Doğrudan temin usulüyle yapılan işte toplam hakediş ödemesi yaklaşık 38.212.549 TL'dir.Bilirkişi raporuna göre 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali ihalesi resmi kayıtlarda Sur Müzik adına gerçekleştirildi.Şüpheli ve tanık ifadelerinde ise organizasyonu fiilen Koşan Adam firmasının yürüttüğü anlatıldı.Şüpheli Eski Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz, 'İhale Koşan Adam'a verildi, kağıt üzerinde Sur Müzik aldı. Teklif veren diğer firmalar da Sur Müzik ile organik bağı olan firmalardı.' dedi.Kültür Koordinatörü Furkan Yapıcı da festivali fiilen Koşan Adam'ın yaptığını doğruladı. Belediye Başkanı'nın, 'Bundan sonra tek muhatabınız Oğuz' dediğini anlattı.Bilirkişi raporunda Sur Müzik'in paravan yüklenici, Koşan Adam'ın ise asıl organizatör olduğu değerlendirmesi yapıldı. Sanatçıların ve sunucuların büyük bölümü Sur Müzik'i tanımadıklarını, işi kendilerine Koşan Adam'ın getirdiğini beyan etti.Dosyada ayrıca ihalenin Berkant Acil'e verilmesi için Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın rüşvet talebine ilişkin çeşitli ifadeler yer aldı.Kültür Koordinatörü Furkan Yapıcı, Belediye Başkanı'na Oğuz Kaçmaz'ın Arif Sevik'ten 4.000.000 TL ve telefonlar istediğini söylediğini, kendisi rüşvetten 3.000.000 TL olarak bilgisi olduğunu, telefonlardan da bilgisi olduğunu ancak 1.000.000 TL farkı bilmediğini söyledini, bu sayede Başkan'ın rüşvetten haberdar olduğunu anladığını anlattı.İhaleye dair hakedişlerin geciktirilerek rüşvet istenmesi ve iPhone 15 Pro Max telefonlarla telsizlerin belediye yöneticilerine rüşvet olarak teslim edilmesine ilişkin ifadeler soruşturma dosyasında yerini aldı.Soruşturma kapsamında tanık ifadeleri alınan şarkıcıların ortak noktası, işi Koşan Adam üzerinden aldıklarını söylemeleri oldu. Buna karşın ödemelerin önemli bölümü Sur Müzik üzerinden gerçekleştirildi. Sanatçıların büyük bölümü Sur Müzik'i hiç tanımadıklarını ifade etti.Bilirkişi incelemesine göre belediyeye kesilen faturalar ile sanatçıların fiilen aldıkları ücretler arasında milyonlarca liralık fark oluştu.Raporda örnek olarak;Sena Şener için belediyeye 1 milyon TL, sanatçıya 50 bin TL,Can Bonomo için 2 milyon 250 bin TL, sanatçıya 250 bin TL,Sıla için 6 milyon 200 bin TL, sanatçıya 625 bin TL,Erdal Erzincan için 1.750.000 TL, sanatçıya 37.500 TL,Melek Mosso için 3 milyon 500 bin TL, sanatçıya 312 bin 500 TL ödendiği tespitlerine yer verildi.Bilirkişi hesaplamasına göre incelenebilen kalemlerde belediye bütçesinden yaklaşık 22,79 milyon TL fatura düzenlenirken, sanatçı ve sunucuların fiilen aldığı toplam tutar yaklaşık 1,93 milyon TL oldu. Yaklaşık 20,86 milyon TL'lik fark bulunduğu tespit edildi.Şile Belediye Festivaline sunucu olarak katılan eski spiker Mutlu Ulusoy, tanık ifadesinde festival sonrasında Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile yakınlaştıklarını anlattı.Ünlü spiker, aralarında yoğun bir duygusal birliktelik yaşandığını, başkanın evliliğini çocukları nedeniyle sürdürdüğünü söylediğini beyan etti. Mutlu Ulusoy, bu sürecin ardından 2024 yılı Ekim-Kasım aylarında Mercan Köşk üzerinden Şile Belediyesi'nde işe başladığını, sosyal medya biriminde yaklaşık iki ay çalıştıktan sonra istifa ettiğini anlattı. Aynı ifadede belediye başkanıyla olan ilişkisinin belediyedeki bazı isimler tarafından da bilindiğini söyleyerek Berkant Acil'in alamadığı hakedişleri için belediye başkanıyla görüştüğünü belirtti.Bilirkişi raporuna göre belediyeden çıkan hakediş ödemeleri Sur Müzik üzerinden sanatçı ödemelerine 2 milyon TL olacak şekilde gerçekleştirildi ve kalan ödemeler yapılıp önce ilişkili şirket hesaplarına aktarıldı.Ardından bu paralar festivalin ses sistemlerini yapan Berk ve Mert Ulu'nun şirketleri ile şahsi hesaplarından Berkant Acil, Mehmet Sait Köse ve Köse ailesinin diğer bireysel hesaplarına parça parça dağıtıldı.Raporda belediye kaynaklı hakedişlerin ticari teamüllere aykırı biçimde çok sayıda şirket ve şahıs hesabı üzerinden dolaştırıldığı, işlemlerin ekonomik gerekçesinin tespit edilemediği ve Sur Müzik ile Koşan Adam'ın finansal yapılarının iç içe geçtiği değerlendirmesine yer verildi.SUR Müzik'in sahibi Mehmet Sait Köse de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek verdiği ifadede, ihalenin kendi firması üzerinden alınmasının Berkant Acil ve Arif Sevik'in teklifiyle gerçekleştiğini anlattı. Köse, belediye ile tüm görüşmeleri Arif Sevik'in yürüttüğünü, sanatçılarla hiç görüşmediğini, Sur Müzik adına düzenlenen yetki belgelerini imzalayıp Arif Sevik'e verdiğini söyledi.Köse ayrıca yaklaşık 13 milyon TL'lik hakediş ödemesi öncesinde Arif Sevik'in kendisine Belediye Başkanı'nın 4 milyon TL istediğini, bu para ödenmezse hakedişin yapılmayacağının iletildiğini aktardığını, Berkant Acil ile görüştükten sonra ödemeleri alabilmek için bu parayı vermek zorunda kaldıklarını öne sürdü.MASAK raporlarında Yeliz Kaya ile Berkant Acil arasında milyonlarca TL'lik işlem hareketlerinin olduğu tespit edildi. Aynı zamanda Yeliz Kaya'nın 175 milyon TL'lik nakit işlem hacmine de yer verildi. Kaya'nın en yüksek tutar olarak 1.5 milyon Dolar'lık para yatırılması ile ilgili hesap hareketlilikleri sorulan Acil'in ifadesinde “Haluk Levent'e verilen hatır çeklerinin ödemesi” savunmasını yaptığı görüldü.Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ile kardeşi Berkant Acil'in Whatsapp yazışmaları Şile soruşturma dosyalarının içinden çıktı. Yazışmalarda Acil'in Kaya'ya “Sen bu Haluk'u tanıdığın halde nasıl olur da yine çeklere imza atarsın? Sen kendini nasıl kurtaracaksın? Hiç düşünmedin mi, bir bela gelse başına seni kim kurtaracak?” dediği ortaya çıktı.Berkant Acil'in 14 Nisan'da gerçekleştirdiği görülen bir başka Whatsapp yazışmasında Yeliz Kaya'ya ve başka bir yazışmada Kaya'ya “Haluk'un asistanı olarak şahsi borçlarınız için Ahbap'ın içini nasıl boşalttığınızı, Ahbap'ın çeklerini şahsi borçlarınız için nasıl kullandığınızı medyada görürüsünüz. Gazeteci arkadaşlarıma verdim, savcılığa da vereceğim” dediği görüldü.Soruşturma dosyasında bu para trafiğinin, kamu kaynağının izinin kaybettirilmesi ve kara para aklama şüphesi kapsamında ele alındığı belirtildi. Dosyanın, aynı para trafiği ve kişiler arasındaki mali ilişkiler nedeniyle Ahbap soruşturmasıyla birlikte genişletileceği öngörülüyor.