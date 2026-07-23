İşte Vurulan ABD Üsleri! Tahran Savunma Sistemlerini Böyle Aşıyor

The New York Times tarafından uydu görüntüleri, doğrulanmış videolar ve görsel materyaller üzerinden hazırlanan analiz ile El Cezire'nin uzman görüşlerine dayanan değerlendirmesi, İran'ın ağır saldırılara rağmen hassas hedefleri vurma kabiliyetini koruduğunu ortaya koydu.The New York Times'ın analizine göre, ateşkesin bozulmasının ardından İran son iki haftada Orta Doğu'da bulunan dokuz ABD askeri noktasını hedef aldı.Analizde; yaşam alanları, hangarlar, İHA sığınakları, radar sistemleri, iletişim altyapıları ve çeşitli askeri tesislerde hasar meydana geldiği belirtildi.Gazete, saldırıların etkisini İran tarafından yayımlanan uydu görüntülerini, üslerden çekildiği doğrulanan videoları ile NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nın uydu görüntülerini karşılaştırarak inceledi.Saldırıların en dikkat çekici adreslerinden biri Ürdün'deki Muwaffaq Salti Hava Üssü oldu.İran'ın düzenlediği saldırıda üç ABD askeri yaşamını yitirirken, çok sayıda asker de yaralandı.The New York Times'a konuşan ABD'li bir yetkili, ağır yaralanan yaklaşık bir düzine askerin tedavi için Almanya'daki ABD askeri hastanesine sevk edildiğini aktardı.Gazetenin doğruladığı görüntülerde üs içerisindeki prefabrik yaşam alanlarının yakınında büyük patlamalar meydana geldiği, bazı binaların alev aldığı ve çok sayıda yapının tamamen ya da kısmen yıkıldığı görüldü.Uydu analizleri, üs içerisinde iki hangar ile üç İHA sığınağının da vurulduğunu ortaya koydu.Analize göre İran, savaşın ilk aylarında vurduğu bazı üsleri yeniden hedef aldı.Muwaffaq Salti Hava Üssü'nün yanı sıra Ürdün-Suriye sınırındaki Tower 22 karakolu, Bahreyn'deki ABD deniz tesisi, Kuveyt'teki Ahmad Al Jaber ve Ali Al Salem hava üsleri ile Irak'taki Erbil Uluslararası Havalimanı'ndaki ABD askeri noktaları yeniden saldırıya uğradı.Kuveyt'teki Ahmad Al Jaber Hava Üssü'nde yalnızca altı ay önce hizmete giren radar sisteminin imha edildiği, Bahreyn'de ise depo ve haberleşme altyapısının zarar gördüğü aktarıldı.El Cezire'nin görüştüğü uzmanlar ise saldırıların İran'ın askeri kapasitesine ilişkin önemli bir tablo ortaya koyduğunu değerlendirdi.Defense Priorities düşünce kuruluşundan askeri analiz direktörü Jennifer Kavanagh, İran'ın beklenenden daha hızlı toparlandığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:'İran önemli hasar aldı ancak zaman içinde öğreniyor ve kendini uyarlıyor. Pentagon'un iddia ettiği gibi savaşamaz durumda değil.'King's College London Güvenlik Çalışmaları Bölümü'nden Andreas Krieg de Orta Doğu'daki yaklaşık 50 bin ABD askerinin İran'ın füze ve İHA menzili içinde bulunan sabit üslerde görev yaptığını belirterek, bu üslerin hassas balistik füzelere karşı tamamen korunaklı olmadığını ifade etti.Uzmanlara göre İran, farklı hızlarda ve farklı irtifalarda ilerleyen balistik füzeler, seyir füzeleri ve kamikaze İHA'ları aynı anda kullanarak ABD'nin Patriot ve THAAD gibi hava savunma sistemlerini zorlamaya çalışıyor.Krieg'e göre saldırıların büyük bölümü engellense bile savunmayı aşmayı başaran az sayıda füze dahi ciddi can kayıpları ve altyapı hasarı oluşturabiliyor.Washington merkezli Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIS) Orta Doğu Programı Direktörü Mona Yacoubian ise son saldırılarda İran'ın doğrudan ABD askeri hedeflerini vurma konusunda önceki aylara kıyasla daha kararlı davrandığını söyledi.Haberde, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in daha önce İran ordusunun 'işlevsiz hale getirildiği' yönündeki açıklamalarının da yeniden tartışma konusu olduğu aktarıldı.ABD Senatosu'ndaki oturumda bu ifadeler nedeniyle eleştirilen Hegseth, İran'ın hala saldırı düzenleyebildiğini kabul ederken, Washington'ın hedefinin İran'ın büyük ölçekli askeri kapasitesini zayıflatmak olduğunu savundu.Buna karşın El Cezire'ye konuşan eski Pentagon yetkilisi Jason Campbell, İran'ın daha önce kullanmadığı daha gelişmiş füze sistemlerini devreye sokmuş olabileceğini belirterek, Tahran'ın füze ve İHA kapasitesinin beklenenden daha yüksek seviyede kaldığını ifade etti.11