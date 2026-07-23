Merkez Bankası faiz kararı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği temmuz ayı faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını beklentiler doğrultusunda sabit bıraktı. İşte ayrıntılar...

Türkiye ekonomisinin kilitlendiği yılın en kritik para politikası kararları belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz ayı faiz kararını açıkladı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) TCMB Başkanı Yaşar Fatih Karahan'ın başkanlığında bir araya geldi. Toplantıya TCMB üyeleri Hatice Karahan, Fatma Özkul, Gazi İshak Kara, Yusuf Emre Akgündüz, Elif Haykır Hobikoğlu yer aldı.Toplantı sonucunda politika faizinin beklentiler doğrultusunda sabit bırakılmasına karar verildi. Saat 14.00'te kamuoyuna açıklanan karar ile politika faizinin yüzde 37,00 seviyesinde sabit tutulmaya devam edileceği açıklandı.