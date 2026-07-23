CHP’deki Koltuk Kavgasında Yeni Detaylar! Vekiller 'Yeni Parti' Dedi Kemal Kılıçdaroğlu Reddetti

Bölünmenin kesinleştiği CHP'de geçmiş yıllara ilişkin çarpıcı bir detay da ortaya çıktı. Mutlak butlan kararı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel'in bugünkü tutumunun aksine en zor döneminde bile CHP'yi bölmemek için 'Yeni parti kuralım' tekliflerini geri çevirdiği öğrenildi.CHP'de Özgür Özel'in yaklaşık 2,5 yıl süren genel başkanlığı döneminde Kılıçdaroğlu destekçilerine yönelik tarihi bir tasfiye operasyonu yürütülmüş, partide kısa süre içerisinde 1800'ü aşkın üye ihraç edilmişti.Yurt genelindeki ilçe başkanlıklarının da 300'ünü de direktifle değiştirerek Kılıçdaroğlu kanadını her alanda oyun dışı bırakmaya çalışan Özgür Özel ve ekibi, 'Arınalım' diyen isimlere yönelik de açıklama bile yapmadan disiplin süreci işletmişti.Baskının zirve yaptığı ve oldukça sancılı geçen bu dönemde Kılıçdaroğlu'na yakın bazı milletvekillerinin 2 kez ciddi anlamda 'Yeni parti kuralım' önerisinde bulunduğu aktarıldı. Vekillerin bu süreçte, 'Biz bu yönetimle anlaşamıyoruz. Fikir birliğimiz yok. Zorlanıyoruz' diyerek de sıkıntılarını dile getirdiği bildirildi.Kılıçdaroğlu'nun ise bu teklife net biçimde karşı çıkarak, 'Biz CHP'liyiz, başka partimiz yok. Kimse partisini terk etmeyecek. Bize ne yapılırsa yapılsın, CHP bizim evimiz' şeklinde yanıtlar verdiği aktarıldı.Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte kendisini arayarak istifa etmek istediğini dile getiren milletvekilleri ve belediye başkanlarına da 'İstifa etmeyin, partinizi bırakmayın' diyerek sık sık uyarılarda bulunduğu bildirildi.