CHP’deki Koltuk Kavgasında Yeni Detaylar! Vekiller 'Yeni Parti' Dedi Kemal Kılıçdaroğlu Reddetti
Şaibeli kurultay sonrası CHP'li vekillerin önerisi ortaya çıktı 2023 yılındaki şaibeli kurultay sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bazı vekiller tarafından 2 kez "Yeni parti kuralım" teklifi geldiği, Kılıçdaroğlu'nun ise bu öneriye net biçimde kapıları kapatarak, "Biz CHP'liyiz, başka partimiz yok. CHP bizim evimiz" yanıtını verdiği öğrenildi.
Bölünmenin kesinleştiği CHP'de geçmiş yıllara ilişkin çarpıcı bir detay da ortaya çıktı. Mutlak butlan kararı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel'in bugünkü tutumunun aksine en zor döneminde bile CHP'yi bölmemek için 'Yeni parti kuralım' tekliflerini geri çevirdiği öğrenildi.
2,5 YILA DAMGA VURAN 'ÖZEL' BASKI
CHP'de Özgür Özel'in yaklaşık 2,5 yıl süren genel başkanlığı döneminde Kılıçdaroğlu destekçilerine yönelik tarihi bir tasfiye operasyonu yürütülmüş, partide kısa süre içerisinde 1800'ü aşkın üye ihraç edilmişti.
Yurt genelindeki ilçe başkanlıklarının da 300'ünü de direktifle değiştirerek Kılıçdaroğlu kanadını her alanda oyun dışı bırakmaya çalışan Özgür Özel ve ekibi, 'Arınalım' diyen isimlere yönelik de açıklama bile yapmadan disiplin süreci işletmişti.
BÖLMEYİ RET ETTİ, İSTİFALARA DA İZİN VERMEDİ
Baskının zirve yaptığı ve oldukça sancılı geçen bu dönemde Kılıçdaroğlu'na yakın bazı milletvekillerinin 2 kez ciddi anlamda 'Yeni parti kuralım' önerisinde bulunduğu aktarıldı. Vekillerin bu süreçte, 'Biz bu yönetimle anlaşamıyoruz. Fikir birliğimiz yok. Zorlanıyoruz' diyerek de sıkıntılarını dile getirdiği bildirildi.
Kılıçdaroğlu'nun ise bu teklife net biçimde karşı çıkarak, 'Biz CHP'liyiz, başka partimiz yok. Kimse partisini terk etmeyecek. Bize ne yapılırsa yapılsın, CHP bizim evimiz' şeklinde yanıtlar verdiği aktarıldı.
Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte kendisini arayarak istifa etmek istediğini dile getiren milletvekilleri ve belediye başkanlarına da 'İstifa etmeyin, partinizi bırakmayın' diyerek sık sık uyarılarda bulunduğu bildirildi.