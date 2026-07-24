Yunanistan'dan Dikkat Çeken Hamle! İsrail'den 3,5 Milyar Euroluk Hava Savunma Sistemi

Türkiye ile uzun süredir devam eden anlaşmazlığı nedeniyle gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 3,5'ini savunmaya ayıran Yunanistan, hava savunma kapasitesini güçlendirmek için İsrail yapımı sistemlere yönelmeyi sürdürüyor.Ülkenin en üst düzey dış politika ve savunma karar organı olan Ulusal Güvenlik Konseyi, İsrail yapımı çok katmanlı hava savunma sistemi 'Aşil Kalkanı', çeşitli insansız hava araçları ve Brezilyalı Embraer üretimi C-390 askeri nakliye uçaklarının satın alınmasına yönelik nihai onayı verdi.Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ayrıca özel operasyonlarda kullanılmak üzere İngiltere yapımı 10 VICTA mini denizaltı ile ABD üretimi V-BAT ve İsrail malı Heron insansız hava araçlarının alınmasına da onay verildiğini açıkladı.İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberinde Yunanistan'ın 'Aşil Kalkanı' adı verilen çok katmanlı balistik füze, hava aracı ve insansız hava aracı karşıtı savunma sistemi kurmak istediği aktarıldı.İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı savunma ve havacılık şirketleri Rafael ile Israel Aerospace Industries tarafından geliştirilen İsrail radarları ve füzelerinin yaklaşık 3,5 milyar euro değerindeki sistemin temelini oluşturacağı bildirildi.Yunan hükümeti, ABD'den 40'a kadar yeni F-35 savaş uçağı ve Fransa ile İtalya'dan fırkateynler satın alınması da dahil olmak üzere silahlı kuvvetlerini modernize etmek için 2036 yılına kadar yaklaşık 28 milyar euro harcamayı planladığını açıklamıştı.Geçtiğimiz yıl yaklaşık 650 milyon euro karşılığında İsrail yapımı 36 roket topçu sistemi satın alınması onaylanmıştı.Hava sahasını korumak için halihazırda ABD yapımı Patriot ve eski Rus S-300 sistemlerini kullanan Yunanistan, yeni alımlarla bu altyapıyı güncellemeyi amaçlıyor.