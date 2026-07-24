Yetkililerden 'Maydanoz Salgını' Uyarısı! Vaka Sayısı Artıyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), son yılların en büyük gıda kaynaklı parazit salgınlarından biri olarak değerlendirilen Cyclospora vakaları nedeniyle çok sayıda eyalette soruşturma yürütüyor. Salgının görüldüğü eyalet sayısı 41'e yükselirken, şimdiye kadar 308 kişi hastaneye kaldırıldı, can kaybı ise bildirilmedi.Kuzey Carolina'da yürütülen ayrı bir incelemede ise sağlık yetkilileri, 561 vakanın maydanoz, kişniş ve marul tüketimiyle ilişkili olabileceğini açıkladı.Yetkililer kesin bulaş kaynağını belirlemek için araştırmalarını sürdürürken, tüketicilere çiğ tüketilen yeşillikleri dikkatle temizlemeleri çağrısı yapıldı.Meksika'dan gelen marullar geri çağrıldıFDA'nın yürüttüğü çok eyaletli soruşturmada salgının önemli bölümünün, Meksika'daki Taylor Farms tesisinde işlenen doğranmış iceberg marullarla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.Şirket, önlem amacıyla bazı ürünlerini piyasadan geri çekerken, söz konusu marulların restoran zincirleri ve gıda dağıtım şirketlerine de ulaştığı belirtildi. Ancak Meksikalı yetkililer, ürünlerinin salgınla bağlantısını doğrulayacak kesin kanıt bulunmadığını savunuyor.Yetkililer, mevcut büyük salgının yanı sıra kaynağı henüz belirlenemeyen 72 vakalık yeni bir Cyclospora kümesini de araştırıyor. FDA, bu vakaların mevcut marul kaynaklı salgınla bağlantısının henüz netleşmediğini bildirdi.Cyclospora paraziti, dışkıyla kirlenmiş su veya gıdaların tüketilmesiyle bulaşıyor. En sık görülen belirtiler arasında;Şiddetli ve sulu ishal,Karın krampları,Bulantı,İştahsızlık,Halsizlik ve yorgunluk yer alıyor.Uzmanlar, parazitin yalnızca yıkamayla tamamen temizlenemeyebileceğini, özellikle riskli ürünlerin iyi pişirilmesinin bulaşma riskini önemli ölçüde azalttığını belirtiyor.