Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yarından itibaren (Cumartesi) kuzey ve batı kesimlerde normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında ve Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.Rüzgarın, Marmara'nın batısında ve Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batı kıyılarında kuzey, kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.BURSA 17°C, 29°CÖğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANAKKALE 20°C, 31°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL 21°C, 29°CAralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ 15°C, 28°CÖğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR 14°C, 29°CParçalı bulutluDENİZLİ 21°C, 34°CParçalı, yer yer çok bulutluİZMİR 22°C, 33°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 20°C, 32°CParçalı ve az bulutluSağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. .ADANA 26°C, 34°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 28°C, 34°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR 18°C, 33°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 26°C, 32°CParçalı ve az bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 15°C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutluESKİŞEHİR 15°C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutluKONYA 19°C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutluNEVŞEHİR 16°C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 13°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 18°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 15°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 18°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, (Çorum dışında) Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı illerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 18°C, 33°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıRİZE 20°C, 28°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 21°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 23°C, 28°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 13°C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutluKARS 12°C, 27°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 20°C, 36°CParçalı ve az bulutluVAN 17°C, 30°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 23°C, 29°CAz bulutlu ve açıkMARDİN 27°C, 37°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 25°C, 39°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 30°C, 41°CAz bulutlu ve açık