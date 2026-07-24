Mavi Vatan Genişliyor! Yeni Dünya Düzenine Ankara Mührü

Türkiye'nin son günlerde artan askeri temas trafiğinde Akdeniz büyük önem taşıyor. Bölgeye dönük ikili ilişkilerinde 'kazan-kazan' parolasıyla hareket ediliyor.Ankara, İsrail'in saldırgan politikaları neticesinde küresel olarak önemi bir kez daha görülen Doğu Akdeniz'de hem kendi hem de KKTC'nin menfaatlerinden ödün vermeyeceğini 20 Temmuz KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı dahil olmak üzere her mecrada kararlılıkla gösterdi.Önceki gün KKTC'ye inşa edilmesi planlanan doğal gaz boru hattı kapsamında Akdeniz'de sismik araştırmalar için 30 Ağustos'a kadar geçerli NAVTEX ilan eden Türkiye küresel enerji denkleminde stratejik bir hamle yaptı. Türkiye, Akdeniz'de komşu olduğu Suriye ve Mısır ile ilişkilerini de sıkılaştırıyor.Türkiye'nin denizlerde başka ülkelerle işbirliği kurması İsrail- Rum-Yunan lobisinin korkulu rüyası olurken bu doğrultuda arka planda temaslar sürüyor.Türkiye ile Mısır arasında normalleşme sürecinin başlamasından önce 2020 yılında, aralarında deniz sınırı bulunmayan Mısır ile Yunanistan deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması imzalamıştı. Atina-Kahire hattında yapılan bu anlaşma Mısır'ın haklarının hilafına maddeler içerirken Ankara kardeşlik bağları bulunan Mısır halkı için yararlı olan her adımı destekliyor.Bu anlaşma ile kıyaslandığında Mısır'ın, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşması imzalaması halinde 40 bin kilometrekare fazladan alan kazanma ihtimali mevcut. İki ülke arasında ortak tatbikatlar, savunma işbirliği ve üst düzey temasların artışı göz önüne alındığında deniz yetki alanları konusunda bir adım atılması sürpriz olmayabilir.Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından geçen uzun bir aradan sonra, Türk Deniz Kuvvetlerine ait gemileri TCG İstanbul, TCG Bora, TCG Tufan, TCG Gemlik ve TCG Heybeliada ile geçtimiz günlerde Lazkiye/Suriye'ye ilk kez ziyaret gerçekleştirdi. Ankara-Şam hattında müzakere başlıklarından birinin de deniz yetki alanları olacağı dile getiriliyor.Ankara'nın bir diğer Akdeniz komşusu olan Libya ile de ilişkileri ülkenin birlik ve barış içinde kalması yönünde temaslar kuruyor.