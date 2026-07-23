Bakanlıktan Kaçakçılığa Geçit Yok! İlk 6 Ayda 62,7 Milyar TL'lik Yakalama

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlarla 2026 yılının ilk yarısında önemli sonuçlara imza attı. Gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personelin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79 artışla toplam 62 milyar 727 milyon TL değerinde kaçak ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi.Bakanlık verilerine göre, yılın ilk altı ayında Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından toplam 3 bin 433 farklı operasyon düzenlendi. Operasyonlar; ülke ekonomisinin korunması, haksız rekabetin önlenmesi, toplum sağlığının güvence altına alınması ve suç örgütleriyle mücadele açısından önemli katkı sağladı.başta olmak üzere tütün mamulleri, tarihi eserler, akaryakıt ve tekstil ürünlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi.Haziran ayında gerçekleştirilen operasyonlarda da dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Gümrükler Muhafaza ekipleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 147 artışla 640 farklı olayda toplam 22 milyar 415 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu maddeye el koydu.Haziran ayındaki operasyonlarda;25,4 ton uyuşturucu madde,371 bin 564 adet tıbbi malzeme,96 ton akaryakıt,278 araç,ile birlikte tütün mamulleri, tarihi eserler, makine aksamı ve tekstil ürünleri de ele geçirilen kaçak ürünler arasında yer aldı.Ticaret Bakanlığı, ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabete neden olan ve toplum sağlığını tehdit eden kaçakçılığın her türüyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.Açıklamada ayrıca, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2026 yılının 'Aile ve Nüfus On Yılı' ilan edilmesi kapsamında özellikle çocukların ve gençlerin zararlı unsurlardan korunmasına yönelik sorumluluk bilinciyle hareket edildiği belirtilerek, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.