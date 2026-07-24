Bahçeli'den Ayasofya Mesajı! 'Heveslerini Kursaklarında Bırakmaya Azim Ve İnançla Devam Edeceğiz'

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılışının 6. yıl dönümünde net bir mesaj verdi. Ayasofya kararının tarihi önemine vurgu yapan Bahçeli, kararlılık vurgusu yaparak iç ve dış odaklara rest çekti. MHP’nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda Bahçeli, "Sadece fetihten itibaren değil, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesiyle de iyice uykuları kaçan iç ve dış işgal cephesini rahatsız etmeye, heveslerini kursaklarında bırakmaya azim ve inançla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 6. yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya üzerinden Devlet Bahçeli'nin bir mesajını paylaştı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya'nın ibadete açılmasının tarihi ve sembolik önemine vurgu yaptı.Açıklamasında kararlılık mesajı veren MHP Lideri Bahçeli, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla hem iç hem de dış odaklara net bir yanıt verildiğini altını çizerek ifade etti.'Sadece fetihten itibaren değil, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle de iyice uykuları kaçan iç ve dış işgal cephesini rahatsız etmeye, heveslerini kursaklarında bırakmaya azim ve inançla devam edeceğiz.'