AHBAP Soruşturmasında Yeni Gelişme! O İsimler Bugün İfade Verecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen AHBAP Derneği soruşturması derinleşiyor. Soruşturma kapsamında AHBAP'a bağış çağrısı yapan ve Haluk Levent'i övücü paylaşımlarda bulunan Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan'ın ifadesine başvurulması kararlaştırıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturması kapsamında Fatih Altaylı, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır'ın bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifade verecekleri açıklandı.Ahbap korosu olarak bilinen bu isimler deprem döneminde kamu kurumlarını itibarsızlaştırılma propagandası yaparak Ahbap'ı yüceltip milyarlarca liranın kumar bağımlısı Haluk Levent'in başkanlık yaptığı AHBAP'a akmasını sağlamıştı.Gazeteci Fatih Altaylı 'Ahbap'ın topladığı her kuruşun hesabı elbette sorulacak. Zaten Haluk Levent yıllardır bu hesabı kimse sormadan kuruş kuruş veriyor. Haluk Levent'ten hesap sorulmalı diyenler iktidarların topladıkları trilyonların hesabını vermesini isteyenlere niye kızıyor' demişti. Levent'i 'ikon' haline getiren koronun etkili isimlerinden Fatih Altaylı, operasyon sonrası adeta günah çıkartarak Levent için, 'Kumar bağımlısı olduğunu biliyorduk' diyerek sıyrılmaya çalışmıştı.Oyuncu Hazal Kaya'nın, afet günlerinde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 'Yardımlarınız çok önemli, Ahbap'a desteklerini bekliyoruz. Biz de Babala TV'deyiz çalışıyoruz' diyerek bağışların Ahbap'a akması için rol oynamıştı.'Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dün Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifadeye çağrıldı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. Derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.