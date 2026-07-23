Haluk Levent’e Açıktan Destek Verip AFAD’ı Karalamıştı…Fatih Portakal Da Adliyeye Geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturması kapsamında spiker Ece Üner, spiker Fatih Portakal, sanatçı Gökhan Özoğuz, sunucu Öykü Serter ve avukat Feyza Altun ifadeye çağrıldı. Bu kapsamda Üner, Özoğuz ve Serter dün adliyeye gelerek savcılığa ifade verdiler.Spiker Fatih Portakal, savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adliyesine geldi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Ahbaplar suç örgütüne' yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlar çerçevesinde, Haluk Levent, kardeşi Berkant Acil, asistanı ve para trafiğinin başrolü Yeliz Kaya, avukat ve aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nın danışmanı Ece Güner, BaBala TV'nin sunucusu sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, TÜRMOB'un eski başkanı aynı zamanda CHP'nin 'Gölge Bakan'ı Emre Kartaloğlu'nun aralarında bulunduğu 28 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.Spiker Ece Üner, 6 Şubat depremleri sırasında canlı yayında Ahbap'a yönelik eleştirilere karşı çıkarak, Haluk Levent'in '850 milyon liranın hesabını tek tek açıklayacağım' sözleri üzerine, 'Neden böyle bir hesap vermek zorunda kalsın? Ahbap da bizim, AFAD da bizim.' ifadelerini kullanmıştı.Spiker Fatih Portakal deprem döneminde izleyicilere, 'Sevgili Haluk Levent, sana ne kadar gönderiyorlarsa al arkadaşım. AFAD'a ya da başka bir kuruma giden paranın nereye harcandığını bilmiyorum.' diyerek bağışların Ahbap'a yapılmasını savundu. Aynı zamanda Oğuzhan Uğur ile ortak bağış yayını yapmıştı.Avukat Feyza Altun, sosyal medya hesabından Ahbap'ın yardım faaliyetlerini destekleyen ve bağış çağrılarını paylaşan isimler arasında yer almıştı. Altun, 'Haluk Levent ve Ahbap'a tüm devlet kurumlarına güvendiğimden daha fazla güveniyorum' şeklinde skandal bir paylaşım yapmıştı.Şarkıcı Gökhan Özoğuz, deprem zamanı paylaştığı videoda 'Hayatımda ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum' diyerek devlet kurumlarını aşağılamış, bağışların Ahbap'a akması için seferber olmuştu.