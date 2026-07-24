Özgür Özel CHP'den İstifa Etti

Mutlak butlan kararı sonrası ‘buhranın’ yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisi resmen dağıldı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve gelmesinin ardından genel başkanlık koltuğunu kaybeden Özgür Özel, salı günü yaptığı son grup toplantısında yeni partisini açıkladı. Dün yapılan kapalı grup toplantısında ise vekillerin toplu istifası kararı alındı. Bugün yeni partinin resmen kurulması beklenirken Özgür Özel ile birlikte 90 vekil, CHP’den istifa etti!