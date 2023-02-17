49 milyon TL'lik tarımsal ödeme bugün hesaplarda

Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "49 milyon 411 bin TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." denildi

Tarım Bakanlığı, 49 milyon 411 bin TL'lik tarımsal desteğin bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı.Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada '49 milyon 411 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.' denildi.Destekte en yüksek payı 25 milyon 440 bin TL ile hayvan hastalıkları tazminatı aldı.