Türkiye Tek Yürek kampanyasında ne kadar yardım bağış toplandı? AFAD ve Kızılay’a depremzedelere yardım için rekor bağış miktarı

Tüm televizyon kanallarını bir araya getiren 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasında ünlü isimler AFAD ve Kızılay'a yardım topladı. Kanalların sevilen dizi ve program yüzleri, Kahramanmaraş felaketinin yaralarını sarmak üzere Türkiye'ye canlı yayında bağış çağrısında bulundu. Ülkemizin önde gelen iş insanlarında peş peşe rekor seviyede bağışlar gelirken bu önemli gecede vatandaşlar 'Türkiye Tek Yürek kampanyası ne kadar, kaç TL bağış toplandı?' sorusuyla toplanan miktarı merak ediyor. Peki, Türkiye Tek Yürek yardım kampanyası ne kadar yardım toplandı? İşte Türkiye Tek Yürek kampanyasında toplanan deprem bağış miktarı ve detaylar.Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devlet ve millet yaraları sarmak için el ele verdi. Tüm kanallar ortak yayınla depremzedeler için bağış topladı.Tarihi gecede taplam bağış 115 milyar 146 milyon 528 bin TL olarak açıklanırken 9 milyon 10 bin adet SMS bağışı yapıldı.Zirve Holding Turkuvaz Medya 'Türkiye Tek Yürek' Kampanyası için 700 milyon TL bağışta bulundu.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi 1 milyon TL bağışta bulundu.Türk Telekom 2 milyar TL bağışladı.Borsa İstanbul Grubu 2 milyar TL bağışladı.Sarıyer Spor Kulübü Başkanı 1 milyon TL bağışladıİbrahim Tatlıses 600 bin TL bağışladıCengiz Holding 3 milyar TL bağışladıTürkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 2 milyar TL bağışladıPoll Production 2 milyon TLAyaydın Grubu 5 milyon TLİstanbul İl Emniyet Müdürlüğü 5 milyon TLNihat Hatipoğlu 200 bin lira bağışta bulundu.RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin 200 bin lira bağışta bulunduAlagöz Holding 30 milyon TLAkmercan Holding 30 milyon TLASTAŞ Holding 10 milyon TLAvrupa Konutları - Artaş İnşaat 20 milyon TL bağışta bulundu.Bilfen Okulları 1 milyon TL bağışladıEski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 1 yıllık maaşını bağışladı.Memur-Sen 10 milyon TL bağışladıHAK-İŞ 10 milyon TL bağışta bulundu.Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal 3 aylık maaşını bağışladı.Çetinkaya Mağazaları 10 milyon TL bağışta bulundu.Filli Boya 10 milyon 250 bin lira bağışta bulundu.Gülle Tekstil 1 milyon TL bağışta bulunduAhmet Fuat Türkmen 10 milyon TL bağışladıTMSF 2 milyar TL bağışta bulunduHalkbank 7 milyar TL bağışta bulundu.Turkcell 3.5 milyar TL bağışta bulundu.Vakıfbank 12 milyar TL bağışta bulunduTrendyol 100 milyon TLZiraat Bankası 20 milyar TL bağışta bulundu.Kalyon Holding 950 milyon TL bağışta bulundu.Merkez Bankası 30 milyar TL bağışta bulundu.Ölmez Madencilik 10 milyon TL bağışta bulundu.Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 1 aylık maaşını bağışladı.Baykar 2 milyar TL bağışta bulunduÖzdilek Holding 20 milyon TL bağışta bulundu.Tahir Çelikler 150 milyon TL bağışladı.Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 1 aylık maaşını bağışladı.Vakıf Katılım 1 milyar TL bağışladı.Boyner Grup 50 milyon TL bağışta bulundu.THY 2 milyar TL bağışta bulunduVitamin Gübre Tarım Anonim Şirketi 10 milyon TL bağışta bulundu.Emlak Katılım 1 milyar TL bağışta bulundu.Kıran Holding 25 milyon TL bağışta bulundu.Ece Holding 5 milyon TL bağışta bulundu.Emlak Konut 1 milyar TL bağışta bulundu.Bambi Yatak 1 milyon TL bağışta bulundu.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 3 milyar 600 milyon TL bağışta bulundu.TBMM Başkanı Mustafa Şentop 4 aylık maaşını bağışladı.Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan kendisi ve eşi Zeynep Hanım adına birer maaşını bağışladı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir maaşını bağışladı.Çelenlioğlu Gıda 1 milyon TL bağışta bulundu.Ziraat Katılım Bankası 1 milyar TL bağışta bulundu.Futbolcu Edin Visca, 100 bin Euro bağışta bulundu.İş adamı Cihan Kamer 300 milyon TL bağışta bulundu.GKN Kargo 1 milyon TL bağışta bulundu.Doğuş Holding 1 milyar TL bağışta bulunduKKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 3 aylık maaşını bağışladı.Demirören Holding 50 milyon TL bağışladı.SOCAR Türkiye 3,5 milyon TL bağışta bulundu.METGÜN Grup Genel Müdürü 10 milyon TL bağışta bulunduGCM Yatırım 2 milyon TL bağışta bulundu.Can Holding 5 milyon TLLC Waikiki 200 milyon TLALTUR Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak kendisi adına 5 milyon TL, kızı İlknur Albayrak ve torunu adına 2 milyon TL bağışta bulundu.Tavuk Dünyası 3 milyon TL bağışta bulundu.Zorlu Holding 30 milyon TL bağışta bulunduAhlatçı Holding 100 milyon TL bağışladı.Medipol Park Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ 2 milyon TL bağışladı.Acun Ilıcalı 5 milyon TL bağışta bulundu.Tansu Çiller 1 milyon TL bağışta bulundu.FLO Mağazacılık 5 milyon TLKoton 5 milyon TLMESA Holding 48 milyon TL bağışta bulundu.Fettah Tamince 120 milyon TL bağışta bulundu.Kibar Holding, 50 milyon TL bağışta bulundu.Midpoint Cafe 1 milyon TLSkechers Türkiye 5 milyon TLNeşet Koçkar 50 milyon TL bağışladı.BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 500 bin TL ile birlikte, eşi adına bir maaşını, çocukları adına ise 50 bin TL bağışta bulundu.TİSK 25 milyon TL bağışta bulundu.LİMAK Holding 100 milyon TL bağışta bulundu.Diyanet İşleri Başkanlığı 310 milyon TL bağışladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da 3 aylık maaşını açıkladı.