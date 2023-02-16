Depremde akrabalarını kaybeden Karsu Dönmez, söylediği şarkıyla herkesi ağlattı

Hatay’da deprem enkazlarında 16 yakınını kaybeden müzisyen Karsu Dönmez, canlı yayında Neşet Ertaş’ın, “Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?” adlı türküsünü seslendirdi.

Merkezi Kahramanmaraş olan ve 10 ili vuran deprem felaketi sonrası tüm ülke depremzedelerin yaralarını sarmak için tek yürek oldu.



İş, sanat ve spor dünyası çeşitli yardım kampanyaları düzenlerken dünya da adeta Türkiye için seferber oldu.



Hollanda'da yardım kampanyası düzenledi



Hollanda’da, Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere yardım amacıyla düzenlenen ulusal eylem gününde, televizyon kanallarının 2 saatlik ortak yayını sırasında yaklaşık 88 milyon 921 bin 469 euro para toplandı.



Herkesi ağlattı



Depremde kaybettiği kuzeninin kendisine ulaşamayınca 'Neredesin sen?' diye sesli mesaj bıraktığını anlatan Türk müzisyen Karsu, Neşet Ertaş'ın türküsü ile herkesi gözyaşlarına boğdu..