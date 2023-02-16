Asrın felaketinde 11'inci gün: 36 bin 187 canımızı yitirdik

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem 6 Şubat Pazartesi günü 11 kenti sarstı. 'Asrın felaketi' olarak tanımlanan depremde on binlerce kişi evsiz kaldı. Çifte depremde son gelen rakamlara göre 36 bin 187 kişi hayatını kaybetti, 105 bin 505 kişi ise yaralandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...

AFAD verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ başta olmak üzere diğer pek çok ilde ağır yıkıma neden oldu. Depremin ardından 10 kentte OHAL ilan edildi.14.46 Şanlıurfa'da depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği binanın inşaat mühendisi Osman Ekren tutuklandı.12.59 Malatya'da depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 7'den 11'e yükseldi.12.15 Kahramanmaraş'ta depremin 11. gününde, 248 saat sonra Atabey Apartmanından bir genç kız sağ olarak kurtarıldı.11.15AFAD: Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 36 bin 187 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 216 bin 347 afetzede bölgeden diğer illere tahliye edildi.09.45 Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarla ilgili soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan bir müteahhit, Marmaris açıklarında tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.00.11: Diyarbakır'da deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar kapsamında 15 kişi tutuklandı.