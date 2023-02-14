Beklemek yok hemen ödenecek! Süre sınırı kalktı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu, 10 ilde kurduğu mobil ofislerle depremden etkilenen vatandaşlara en hızlı şekilde hizmet vermeye başlarken, dün itibariyle gelen hasar ihbarı 95 bin 27 oldu. Yıkıldığı tespit edilen binalarda sigortalı ihbarı beklenmeden hasar ödemesi yapılacak. Zorunlu deprem sigortası poliçesi sahiplerinin hasar bildiriminde bulunmasında bir zaman sınırlaması bulunmuyor.Konutların önemli kısmı yıkık olduğu için hasarların büyük bölümü zorunlu deprem sigortası kapsamında DASK tarafından karşılanacak. Mevcut koşullarda rizikonun gerçekleştiğinin öğrenildiği tarihten itibaren 15 iş günü içinde DASK'a bildirme yükümlülüğü bulunuyor.DASK'tan yapılan açıklamada, bu yükümlülüğe karşın evleri depremde hasar gören zorunlu deprem sigortası poliçesi sahiplerinin kuruma hasar bildirimi yapması konusunda zaman sınırlaması uygulanmayacağı vurgulandı. Kurum'un önceki depremlerde olduğu gibi bu afette de yıkıldığı tespit edilmiş binalarda sigortalı ihbarını dahi beklemeksizin hasar ödemelerini gerçekleştirdiği belirtildi.Zorunlu deprem sigortasıyla ilgili tüm işlemler DASK'ın deprem bölgesinde kurduğu mobil ofisler aracılığıyla yapılıyor. Kurum'un görevlendirdiği sigorta eksperleri 10 ilde yoğun bir saha çalışması yürütüyor. İlgili kurumlarla koordineli çalışan kurum hasar ihbarı yapılmadan hem hasar süreçlerini hem de ödemeleri başlattı.Hasar dosyaları oluşturulduktan sonra sigortalıların telefonlarına SMS ile hasar tespitini yapacak sigorta eksperinin adı, soyadı, telefon numarası gönderiliyor. Çalışma tamamlandıktan sonra depremzedelere ödemenin hazır olduğuna yönelik mesaj gönderiliyor. İlgili bankadan gönderilen şifre ve kimlik numarası ile ödeme alınabiliyor.DASK'tan yapılan açıklamada zorunlu deprem sigortasının vergi olmadığı, 1999'da meydana gelen Kocaeli depremi sonrasında kanunlaştığı, kamu kaynaklarından bağımsız bir sigorta fonu oluşturmak amacıyla 2000'de kurulduğu anımsatıldı. Sigortalılara verilen teminat karşılığında alınan primlerle 'deprem teminat havuzu' oluşturulduğu belirtilerek, 'Bu havuz, devlet kaynaklarından tamamen bağımsızdır.DASK'ın deprem vergileri ile hiçbir ilgisi yoktur, fonları yalnızca sigortalıların hasarlarını ödemek için kullanılıyor. DASK, finansal açıdan kamu kaynaklarından tamamen bağımsızdır ve sunduğu Zorunlu Deprem Sigortası bir sigorta ürünüdür.Herkes için primlerini ödenebilir seviyede tutmayı amaçlar' denildi.Binalardaki büro, dükkân, ticarethane ve benzeri tüm ortak alanlar deprem sigortası kapsamına giriyor. İş merkezi gibi tamamı ticari amaçlı kullanılan binalar ise kapsamda yer almıyor.Deprem sigortası kapsamında konutun metrekaresine (Bu yıl için metrekare maliyeti 3 bin 16 lira) göre belirlenen ve poliçede yazılan tutar ödeniyor. Bu yıl için DSK kapsamında bir konut için ödenecek en yüksek tutar 640 bin lira olup 150 metrekarelik bir daire için ödenek tutar yaklaşık 450 bin lira olacak.Konutun tamamen yıkılması halinde poliçede yazılı olan tazminat tutarının tamamı ödeniyor.