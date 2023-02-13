Yakınları depremzedelerin hangi hastanede olduğunu SABİM'den öğrenebiliyor

Kahramanmaraş merkezli depremde yaralanan ve hastanelere kaldırılan depremzedelere ulaşmak isteyen yakınları, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'nden (SABİM 184) destek alıyor.SABİM 184, faaliyetlerinin yanı sıra artık Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan kişilerin hangi hastanede tedavi olduğuna yönelik bilgi verme hizmetini de sunacak.Bakanlığın sağlık hizmetlerine ilişkin taleplere cevap veren SABİM 184 telefon hattı, yaralı depremzedelerin yakınları için bilgi verme hizmetine başladı.Konuyla ilgili Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Kahramanmaraş ili Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerde yaralanan yakınlarınızın hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için SABİM ALO 184 hattını arayabilirsiniz.' ifadesine yer verildi.