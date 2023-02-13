  • USD: 18,81 - 18,85
  • EURO: 20,17 - 20,20
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

THY tahliye uçuşları için randevu uygulamasını başlattı

Türk Hava Yolları (THY), deprem bölgelerinden yapılan ücretsiz tahliye uçuşları için rezervasyon işlemlerine bu akşam saat 20.00 itibarıyla başladı.

Ekleme: 13.02.2023 - 01:08 Güncelleme: 13.02.2023 - 01:21 / Editör: Ozge Selin
THY tahliye uçuşları için randevu uygulamasını başlattıTürk Hava Yolları, deprem bölgelerinden yapılan ücretsiz tahliye uçuşları için gerçekleştirilebilecek rezervasyon sistemini bu akşam başlattı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, yarından itibaren sadece rezervasyon yapanların uçağa kabul edilecekleri belirtilerek, şu bilgiler verildi:

'Vatandaşlarımızı bekletmemek için bu akşam 20.00 itibarıyla online kanallarımızdan rezervasyon sistemi açılacaktır. Yarın sabah 09.00'dan sonraki uçuşlar rezervasyon üzerinden sağlanacaktır. Sabah 09.00 öncesi uçuşlarda havalimanından binişler gerçekleştirilecektir.'

THY'DEN UYARI

13-19 Şubat tarihlerinde deprem bölgesinden ücretsiz yapılacak tahliye uçuşlarında rezervasyonsuz yolcuların boş koltuk olması halinde uçağa kabul edileceklerini duyuran Türk Hava Yolları, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, sabah 09.00'dan sonraki uçuşlarda rezervasyon sistemine geçileceği belirtilerek, '13-19 Şubat tarihleri arasında yapılacak uçuşlarımız için güncel mobil uygulamamız veya web sitemiz üzerinden ücretsiz rezervasyon işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.' ifadesi kullanıldı.

Vatandaşlara rezervasyon yapmadan havalimanlarına gelinmemesi uyarısı yapılan açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

'Tahliye sürecini kolaylaştırmak için havaalanlarına rezervasyon yaparak gelinmesi gerekmektedir. Rezervasyonu olan yolculara öncelik verilecek olup boş yer kalması durumunda rezervasyonsuz yolcularımız da kabul edilecektir. İşlemlerinizde bir hata ile karşılaşmamak için mobil uygulamanızın son sürüm ile güncellenmiş olduğundan emin olmanızı rica ederiz.'
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Türkiye Gaziantep'teki kahraman hemşireyi konuşuyor! Deprem anında kaçmak yerine hastalarına koştu
CHP'li Fikri Sağlar'ın 'Suriyeli' yalanı anında çürütüldü: Açıkça provokasyon yapıyorsunuz
Adalet Bakanlığı açıkladı: Hırsızlık ve yağma olaylarında 57 kişi tutuklandı
Selçuk Bayraktar: BAYKAR olarak bin kalıcı konutla konut seferberliği başlatıyoruz
Son dakika: 160. saatte mucize: 10 yaşındaki Aysima enkaz altından sağ çıkarıldı
Samandağlıların yardımlarına çöken CHP’li Başkan bu kez gönüllü gençlere hakaret etti...
Depremde 7. gün mucizesi: 159. saatte 2 yaşındaki çocuk kurtarıldı
Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı
Asrın felaketinde yedinci gün... İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...
Bakan Bozdağ duyurdu! Yağma olaylarında 57 şüpheli tutuklandı
Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Okullar ne zaman açılacak?
Bakan Çavuşoğlu Yunan mevkidaşıyla deprem bölgesinde: İyi komşuluk böyle günde belli olur
Adıyaman'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olduğu belirlenen iki kişi yakalandı
Bakan Koca 'Umut hep var diyerek' duyurdu: 150. saatte enkazdan sağ kurtarıldı
Vahit Kirişçi: Hiçbir tesiste baraj güvenliği tehlikesi yok
CHP'li başkan, Samandağ'a giden yardımlara el koydu
Gaziantep'teki bir bina ile ilgili son dakika gelişmesi!
Deprem sonrası 149'uncu saat: Antakya'da bir vatandaş daha sağ çıkarıldı
Deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Kendilerini bebeklere siper ettiler
Almanya depremzedelere vize kolaylığı sağlamak için görev gücü oluşturdu
Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Deprem bölgesinde hava bugün nasıl olacak?

Deprem bölgesinde hava bugün nasıl olacak?

Arzı çatırdatan depremin şoke eden yeni görüntüleri!

Arzı çatırdatan depremin şoke eden yeni görüntüleri!

NASA üç bölgedeki hasarı uydu haritasıyla görüntüledi

NASA üç bölgedeki hasarı uydu haritasıyla görüntüledi

Kahramanmaraş'taki fay kırığı böyle görüntülendi

Kahramanmaraş'taki fay kırığı böyle görüntülendi

'Asrın felaketi', Balıklıgöl'ün suyunun rengini değiştirdi

'Asrın felaketi', Balıklıgöl'ün suyunun rengini değiştirdi