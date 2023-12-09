Meral Akşener’den koalisyon itirafı: Şimdiki aklım olsaydı…

Türkiye, genel seçimleri geride bıraktı. Cumhur İttifakı yerel seçim çalışmalarına başlarken 8'li koalisyon önce dağıldı ardından birbirine savaş açtı.Seçim döneminde 'Kumar masasında olmam' diyerek masadan kalkan, ancak tepkiler üzerine geri dönen Meral Akşener, düşen oy oranı ve partisindeki istifalar nedeniyle köşeye sıkıştı. Koltuğunu korumak için eski ortaklarını zehir zemberek sözlerle hedef aldı. CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'in yerel seçimler için yaptığı işbirliği teklifine de kapıyı kapattı.Dün sabah Trabzon'a giden Meral Akşener, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde partisinin Belediye Başkanlarını açıkladı. Daha sonra bir otelde düzenlenen Karadeniz Bölgesi İstişare Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantının ardından Yomra ilçesindeki İkisu mahallesine gelen Akşener, çay ocağında vatandaşlarla bir araya gelen Meral Akşener'in dilinde yine 8'li koalisyon ortakları vardı.Akşener, bir vatandaşın 'Keşke o masadan kalktığınız zaman geri dönmeseydiniz sorusu üzerine 'Şimdiki aklım olsa dönmezdim' açıklamasını yaptı. Akşener ile karşılıklı oturan vatandaşın tekrar 'O masadan kalktınız takdir ettik sizi ama keşke geri dönmeseydiniz' ifadeleri üzerine Akşener 6'lı masadan ayrılma sürecinin detaylarını paylaştı.Akşener, 'Keşke. Şimdi ki aklım olsa katiyen yapmazdım. Ama oldu işte. Onun için kendi başımıza gidiyoruz. Siz de destek olun' diyerek 'Samimi bir şey söylüyorum. Bu seçimin kazanılmasını çok arzu ettim. Meral Akşener olarak hiçbir şey talep etmedim. Partimiz var bizim ben niye Cumhurbaşkanı adayı olmayayım ki.Yani arıza çıkarmamak için her şeyden vazgeçtim. Ama siz iki insanı istediniz. Ben de bunlara gayret ettim. Mesele ben değilim, sizsiniz. Siz bana söylediniz. Dolayısıyla o da kabul görmedi. Ondan sonraki fasıl öyle oldu. Özür dilerim' ifadelerini kullandı.Konunun alengirli bir iş olmadığını dile getiren Akşener, '6 kişi oturuyoruz. Biz o gün adayın nasıl yöntemle seçileceğini konuşmak üzere oturmuşuz. Bir baktım aday ismi konuşuluyor. Buna itiraz ettim. Dedim ki biz adayın seçilme yöntemini konuşacağız. Kimseyi incitmek istemiyorum. 5 arkadaşımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu söyledi. Ben de sizin istediğiniz 2 kişiyi söyledim. Dedim ki tamam Kemal bey de aday olsun. Başkaları varsa onlar da olsun.Bu 2 arkadaşımızın da ismi olsun. Araştırma yaptıralım. Araştırmada ne çıkıyorsa uyalım. Her siyasi parti kendisi yapsın. Ortalaması neyse onun arkasında 'Şimdiki aklım olsa geri dönmezdim' En fazla 1 haftalık bir süreç dedim. Bana orada 'Siz istemiyorsanız biz 5 kişi olarak imzayalım siz gidebilirsiniz' dendi. O zaman hem Ali Babacan, hem Davutoğlu 'Yok yok' dedi. Sonrasında ben bu konuyu partideki arkadaşlarımla konuşmak için geri döndüm. Benim her şeyim açıktır. Zaten gizli iş yapamıyorum. Arkadaşlarım bana 'Oturma bir daha' dedi. 2 ayrı yazı hazırladık. Kalktık o konuşmayı yaptık' açıklamasını yaptı.Masadan ayrılmasının ardından Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın gece saat 02.15'te evine geldiğini söyleyen Akşener, 'İkisine de son kez sordum. İkisine 'Aday olabilir misiniz?' dedim. 'Hayır' dediler. Bunun üzerine bir teklif yapıldı. Normalde genel başkanların hiçbiri olmayacak. Başkan yardımcısı 2'si olacak. Bu çok uygun bir şeydi. Bununla kazanma ihtimali yüksekti. Sonra bir kağıt yazdı. Ben sonra arkadaşlarımı tekrar topladım. Ortak hazırladığımız o yazıyı arkadaşlara okudum.O iki belediye başkanı arkadaşa 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi var mı?' dedim. 'Var' dediler. Ben o yazıyı partideki arkadaşlarıma okuyunca 3 kişi hariç 'Otur, tekrar dön' dediler. Buradaki halime bak. Bana da yazık. Sonra döndük otele gittik. 2 belediye başkanı, ben ve Kemal bey burada tamam dedik. 2'si şahit. Bunun üzerine ben kağıdı imzalayacağız zannediyorum. Önce bir arkadaş, sonra Ali Babacan 'Bizim bundan haberimiz yok' dedi. Ben de masanın haberi var zannediyorum. Burada bana 'Aklın yeni mi başına geldi' diyebilirsin. Sorguladığım yer burası. Dürüstçe durumu anlattım' dedi.