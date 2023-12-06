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Sert düşüş sonrası yatırımcının gözü altında: Gram ve çeyrekte yeni günün ilk rakamları

Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü yaptığı açıklamalarının ardından Fed'in para politikası sıkılaşmasını tamamladığına dair beklentilerin artmasıyla altın fiyatlarındaki yükseliş hız kazanmıştı. Ancak bu yükseliş çok uzun sürmedi. 2 bin 145 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan altının ons fiyatı, artan kar satışlarıyla kazançlarını geri vererek yüzde 2,2 azalışla 2 bin 26 dolar seviyelerine geldi. Peki altın fiyatları 6 Aralık Çarşamba gününe nasıl başladı? İşte altın fiyatlarında son durum..

Ekleme: 6.12.2023 - 11:15 Güncelleme: 6.12.2023 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
Sert düşüş sonrası yatırımcının gözü altında: Gram ve çeyrekte yeni günün ilk rakamlarıFed Başkanı Jerome Powell cuma günü yaptığı açıklamada Fed'in ekonomiyi gereğinden fazla yavaşlatması riskinin, faiz oranlarını enflasyonu kontrol altına alacak kadar yükseltmemesi riskiyle 'daha dengeli' hale geldiğini bildirdi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası sıkılaşmasında sona geldiği ve gelecek yıl faiz indirimine başlayabileceğine dair beklentilerin güçlenmesiyle altın hafta başında tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Ancak bu yükseliş çok uzun sürmedi. Son zamanların tarihi yükselişine geçen altından rekor bir düşüş geldi. Altında rüzgar tersine esti ve gram altın yüzde 2,22 değer kaybetti.

Yaşanan değer kaybı sonrası yatırımcılar altın fiyatlarında yeni güne ilişkin rakamları merak etmeye başladı.

Altın fiyatlarındaki son durum, altının ons değeri ve dolar/TL piyasasındaki hareketliliğe göre değişiklik gösteriyor. İşte altın fiyatlarında son durum..

GRAM ALTIN FİYATI

1.878,82

1.879,07

ÇEYREK ALTIN FİYATI

3.006,11

3.072,28

ALTIN/ONS ($) FİYATI

2.022,94

2.023,18

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

12.024,44

12.251,54

YARIM ALTIN FİYATI

5.993,43

6.144,56

ZİYNET ALTINI FİYATI

12.024,44

12.251,54

ATA ALTIN FİYATI

12.799,56

13.118,32

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

1.070,82

1.277,80

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

1.754,34

1.865,02


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