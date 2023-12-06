  • USD: 28,87 - 28,92
  • EURO: 31,26 - 31,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bir çete daha çökertildi! Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan Shaun Monaghan İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol kırmızı bültenle aranan ‘Silahlı Organize Suç Örgütünün’ elebaşı olan Shaun Monaghan’ın İstanbul’da yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, "Enselerindeyiz" mesajı verdi.

Bir çete daha çökertildi! Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan Shaun Monaghan İstanbul'da yakalandı
Ekleme: 6.12.2023 - 08:57 Güncelleme: 6.12.2023 - 08:59 / Editör: Ozge Selin
Bir çete daha çökertildi! Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan Shaun Monaghan İstanbul'da yakalandı
Türkiye'de huzur ve güvenliğin sağlanması adına çalışmalar son sürat devam ediyor.

Nefes kesen operasyonlar hızla sürerken, çeteler de mercek altına alındı. Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başarılı bir operasyonu daha duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

'İngiltere tarafından, İnterpol Kırmızı bülteni ile aranan İngiltere'nin Kuzey Doğu bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan 'Silahlı Organize Suç Örgütünün' elebaşı olan Shaun Monaghan İstanbul'da yapılan “KAFES -16” operasyonuyla yakalandı.

Bir çete daha çökertildi! Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan Shaun Monaghan İstanbul'da yakalandı

'Enselerindeyiz'

Paylaşımın devamında şöyle denildi:

Aziz milletimizin bilmesini İsterim ki;
Uluslararası ve ulusal organize suç odaklarıyla, zehir tacirleriyle mücadelemiz artarak devam edecek. Hiç birine göz açtırmayacağız. Enselerindeyiz.

'Kafes-16 operasyonu'

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince silahlı organize suç örgütü elebaşı olan ve Uyuşturucu Madde Ticareti, Silahlı Yaralama ve Yasa dışı Silah/Mühimmat Bulundurma suçlarından İnterpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılan Shaun Monaghan'ın İstanbul Fatih'te yaşadığı tespit edilmiş ve Kafes-16 operasyonuyla yakalandı.

Monaghan'ın faaliyetleri

Shaun Monaghan'ın elebaşılığını yaptığı silahlı örgütün İngiltere'de yüksek miktarlarda kokain ve eroin dağıtımı yaptığı, yasadışı silah ticareti, silahlı yaralama, silahlı tehdit ve silahlı soygun suçlarını işlediği, örgütün çok sayıda uzun namlulu ve tabanca cinsi silah ve mühimmata sahip olduğu tespit edilmiştir.

Bir çete daha çökertildi! Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan Shaun Monaghan İstanbul'da yakalandı

'1 gün içerisinde yakalandı'

Shaun Monaghan,

25.10.2023 TARİHİNDE ÜLKEMİZE GELMİŞ,

04.12.2023 GÜNÜ HAKKINDAKİ KIRMIZI BÜLTEN YAYINLANMIŞ VE KAHRAMAN POLİSİMİZ TARAFINDAN 1 GÜN İÇERİSİNDE

05.12.2023 TARİHİNDE FATİH'TE BİR OTELDE YAPILAN KAFES-16 OPERASYONUYLA YAKALANMIŞTIR.

'Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum'

Operasyonu gerçekleştiren İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerindeki Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Ülkemizi uluslararası ve ulusal organize suç örgütlerinden temizlemeye kararlıyız. Bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz.
Başkan Erdoğan'dan Atina ziyareti öncesi önemli mesajlar: Aşılamayacak hiçbir sorun yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Yunanistan'a gidiyor! 6 yıl sonra ilk ziyaret
İsrail ordusu Gazze'ye gece boyu ölüm yağdırdı: Can kaybı 16 bini aştı
Netanyahu’nun sonu da diğer caniler gibi olacak! Sırp kasaplar yargılandı sıra Gazze kasabında
Kabine bugün toplanacak
Bakan Özhaseki: Bu yıl başına kadar 46 bin deprem konutunu teslim edeceğiz
Bir çete daha çökertildi! Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan Shaun Monaghan İstanbul'da yakalandı
CHP'li Özgür Özel'den ittifakı reddeden İYİ Parti'ye yanıt! Akşener'e 'toplumsal taban'lı rest
Başkan Erdoğan Körfez İşbirliği Konseyi 44. Zirvesi'nde konuşuyor
Kabine yarın toplanıyor: Önemli başlıklar masada olacak
Mansur Yavaş'a tepki: Hangi yüzle aday oluyorsun!
Binlerce polis alımı yapılacak! Bakan Yerlikaya duyurdu
Paris'in arka yüzü! Binlerce evsiz sokaklarda yatıyor
CHP'li belediye Edirne'yi susuzluğa mahkum etti
Ümit Özdağ'ın kirli planı ortaya çıktı! İranlı bir kişiyi finanse etmiş... 'Özdağ talepte bulundu ben yaptım'
Bakan Bolat açıkladı! Hedef 5 milyar dolar
Terörle mücadelede son durum! Bakan Yerlikaya'dan kritik açıklama
Alman lidere ayar, Başkan Erdoğan'a resmi tören! Katar'da Türkiye farkı...
GİK'in yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapılmayacağı kararı sonrası İYİ Parti'de istifa furyası! Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın ve İstanbul Medya Başkanı Aslı Duru istifa etti
Emine Erdoğan'dan Dünya Kadın Hakları Günü paylaşımı
Meteoroloji duyurdu! bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! bugün hava nasıl olacak?

Araç sahiplerine güzel haber! İlk indirim haberi geldi

Araç sahiplerine güzel haber! İlk indirim haberi geldi

Futbolda yüksek gelirli fon vurgunu! Seçil Erzan'ın evinden sadece 67 bin TL çıktı

Futbolda yüksek gelirli fon vurgunu! Seçil Erzan'ın evinden sadece 67 bin TL çıktı

30 yıl sonra hareket etti! Bilim insanlarından korkutan tahmin! İstanbul kadar büyük...

30 yıl sonra hareket etti! Bilim insanlarından korkutan tahmin! İstanbul kadar büyük...

Valiliklere yazı gönderildi: Gerekli tedbirler alınsın! MEB’den 'sınıf annesi' uygulaması kararı

Valiliklere yazı gönderildi: Gerekli tedbirler alınsın! MEB’den 'sınıf annesi' uygulaması kararı

Kilosu 30 kuruşa düştü! Kabuğu ise kendisinden 56 kat daha pahalı

Kilosu 30 kuruşa düştü! Kabuğu ise kendisinden 56 kat daha pahalı