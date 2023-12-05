Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 1'i terörist 6 kişi yakalandı

Suriye'den yurda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi Hudut Kartalları tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalananlardan 1'inin PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Suriye'den yurda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi Hudut Kartalları tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalananlardan 1'inin PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.